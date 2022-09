Non basta il cuore per i Legnano Knights che si devono inchinare per 66-70 ad Orzinuovi in Supercoppa Lnd.

Si infrange su Orzinuovi il sogno Supercoppa per i Legnano Knights

Legnano si presenta a Forlì in cerca del primo titolo LNP e affronta la forte Orzinuovi reduce da una vittoria convincente contro Mestre.

Legnano è ancora priva di Marino ma cerca di confermare i buoni equilibri dei turni precedenti.

La gara inizia con la Agribertocchi infallibile al tiro (68% dal campo nel primo tempo) e, trascinata da Planezio assesta il primo 9-17, con i Knights che provano a rimanere in scia con il duo Sacchettini-Drocker, ma che contengono a fatica le bordate del primo periodo che si chiude sul 19-28 Nel secondo periodo è fisiologico un calo delle realizzazioni di Orzinuovi e così la 3G cavalca l'ottima vena di Sacchettini e trova anche il primo vantaggio sul 38-37, prima che la tripla finale di Procacci fissi il 38-40 di metà gara. Man mano che passano i minuti, affiora la stanchezza e si fanno importanti più i minuti di recupero che quelli in campo. Orzinuovi trova risorse da Planezio e Gasparin, mentre Sacchettini continua a segnare dalla media, trovando in Leardini (piccolo problema alla caviglia per lui nel primo quarto) e Mazzantini una valida spalla, anche se è il parziale dice ancora Orzinuovi con il 53-57 del 30'. Ultimo periodo in cui i Knights sono decisamente con il fiato corto. Terenzi mette dei punti da vicino e da lontano, Antonietti fa lo stesso seppur limitato molto dai falli già nel primo tempo, ma la Agribertocchi ha più concretezza. I bresciani vanno in doppia cifra di vantaggio, ma i Knights ci provano le con le triple finali di Leardini, che addolciscono la pillola ma non evitano la sconfitta per 66-70. Knights che ci hanno provato ma hanno sbattuto contro il cinismo di Orzinuovi, pronta a punire ogni errore di Legnano. Una bella avventura per i biancorossi che ora però si preparano all'esordio in campionato di domenica prossima a Piombino