Si inaugurano i due defibrillatori in ricordo di Alberto Barlocco

Taglio del nastro per i due defibrillatori in memoria di Alberto Barlocco, 31enne scomparso a gennaio per arresto cardiaco: l'ex volontario della Croce Rossa di Parabiago, si trovava a Nerviano.

Cerimonia per i due defibrillatori

Tutto pronto per l'inaugurazione dei due defibrillatori in memoria di Alberto Barlocco (nella foto), il 31enne scomparso dopo un arresto cardiaco, a gennaio, che lo aveva colpito quando si trovava nella sua abitazione di Nerviano.

Parenti e amici del 31enne, che era un grande amante dei cavalli ed è stato volontario della Croce rossa di Parabiago, in questi mesi, avevano attivato una raccolta fondi per acquistare due defibrillatori - strumento che può salvare la vita in caso di arresto cardiaco - che sono stati poi donati al Comune. Ora tocca al taglio del nastro. L'appuntamento è per domenica 21 aprile 2024, alle 11.30: la prima postazione sarà installata nel parco dell'ex Meccanica di via Battisti, il secondo defibrillatore troverà invece spazio nella zona della Casa dell'acqua nella frazione di Sant'Ilario.

Chi era Barlocco

Quel pomeriggio, il 31enne si trovava nella sua abitazione quando è stato colto dal malore. Portato in ospedale, è mancato dopo qualche giorno.

Barlocco era un grande appassionato di cavalli, come detto: amante del Palio di Legnano, era contradaiolo della Flora e conosciuto anche al centro ippico La norma di Olcella, frazione di Dairago, così come con l'associazione Oltre l'ostacolo di Canegrate. Sul fronte del volontariato era stato sulle ambulanze della Croce rossa dal 2010 al 2019.