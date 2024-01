Addio all'ex volontario della Croce Rossa di Parabiago Alberto Barlocco: era stato colpito da arresto cardiaco nella sua abitazione di Nerviano.

Addio all'ex volontario della Croce rossa

Non ce l'ha fatta Alberto Barlocco, 31 anni, residente a Nerviano. Nel pomeriggio di domenica era stato colpito da arresto cardiaco nella sua abitazione di Nerviano. Un familiare gli aveva praticato il massaggio cardiaco, poi sul posto l'arrivo dell'automedica e dell'ambulanza del 118 e il trasporto in ospedale. Il giovane, che era stato attivissimo volontario della Croce rossa di Parabiago, è venuto a mancare ore dopo.

Il ricordo della Croce rossa

"Alberto Barlocco era un ex volontario che credeva nell’attività di volontariato e di soccorso avendolo fatto per anni in ambulanza - ricordano dalla sede legnanese della Croce Rossa - Croce Rossa Italiana Comitato di Legnano si stringe alla famiglia in questo momento di immenso dolore".