All’età di 93 anni si è spento don Adriano Cucco, originario di Villa Cortese, dal 2023 residente all’istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone

La storia di don Adriano

Villacortesino doc, il religioso era tornato nel suo paese di origine nel 2011 e vi era rimasto fino al 2023 nella parrocchia San Vittore, prima di spostarsi a Cesano Boscone.

Classe 1932, ordinato sacerdote nel Duomo di Milano il 28 giugno 1966 (una «chiamata» non in tenerissima età, visto che fino a circa trenta anni Adriano lavorò alla Franco Tosi e, in precedenza, andò in Marina per il servizio di leva obbligatorio), dopo essere stato coadiutore e parroco a Cologno Monzese dal 1966 al 1965 nella parrocchia San Giuseppe, aveva girato in diverse parrocchie della Diocesi: Giambellino dal 1986 al 1991, Concorezzo (in provincia di Monza e Brianza) dal 1991 al 2003 quale vicario della parrocchia Santi Cosma e Damiano, Quarto Oggiaro dal 2003 al 2007, ma anche il Camerun, dove è rimasto per quattro anni anni (dal 2007 al 2011), destinato alla Diocesi di Mbalmayo in Camerun, in una sede del Coe (Centro Orientamento Educativo).

Poi il ritorno in Italia e, successivamente, anche nella sua terra natia. Negli ultimi anni era stato un prezioso aiuto nella parrocchia di San Vittore, con diverse mansioni, dai giovani dell’oratorio agli anziani della casa di riposo. Ha festeggiato i suoi 50 anni di sacerdozio nel 2016, celebrato anche a Villa Cortese.