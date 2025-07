Si è parlato di acqua dolce al summit di Cittaslow

Ambiente

Protagonista la città di Bià presente con l’assessore Valter Bertani

Il futuro del fiume Po al centro di un dialogo globale con le Cittaslow da Australia, Cina e Turchia, Autorità di bacino, esperti e Sindaci. Disegnare insieme un futuro sostenibile per i territori d’acqua. È stato questo il cuore di Città+Slow+Po = 2° Summit Internazionale delle Cittaslow d’Acqua Dolce che si è tenuto lo scorso 19 luglio a Polesine Zibello. Tra i protagonisti anche Abbiategrasso con l’assessore Valter Bertani.

L’acqua un bene prezioso

Proprio a circa metà del percorso del fiume Po, esperti, universitari e sindaci della rete mondiale delle Cittaslow si sono dati appuntamento per un dialogo globale sul tema dell’acqua. “Siamo sempre più convinti che l’acqua sia un bene prezioso, da rispettare e proteggere” – ha dichiarato il presidente di Cittaslow Internazionale Mauro Migliorini.

Il Summit internazionale ha visto in concomitanza svolgersi il Po Festival (dal 18 al 20 luglio) a Polesine Zibello (PR). Appuntamenti culturali, gastronomia, musica live e, tra gli ospiti d’onore, la Cittaslow Abbiategrasso con i suoi prodotti tipici.

“Abbiamo voluto abbinare i due eventi” – spiega Massimo Spigaroli, Sindaco di Polesine Zibello – “per dare un segnale all’intero territorio della Bassa di qua e di là del Po, che il futuro di qualità per le nostre comunità e paesi si costruisce attraverso un dialogo continuo tra locale e globale, sentendo e mutuando le migliori esperienze in atto nel mondo. Grazie a Cittaslow oggi questo è possibile”.

L’esempio di Abbiategrasso

In questo dialogo anche la città di Abbiategrasso ha fatto la sua parte con l’assessore Valter Bertani, delegato alle Città Slow, movimento del quale è vicepresidente, che ha spiegato gli interventi messi in atto da anni, con il supporto della Regione Lombardia, di Ersaf e dell’Università Bicocca di Milano, per il recupero delle acque e un utilizzo oculato delle risorse idriche in agricoltura.

“Sono stato molto lieto di aver partecipato a questo convegno così prestigioso e proficuo - ha commentato Bertani – è stata questa anche l’occasione per gettare le basi del prossimo Abbiategusto, uno degli eventi più seguiti e partecipati in città, che vedrà un’adesione massiccia delle realtà di Città Slow e dei loro produttori più rappresentativi”.

Abbiategusto è il grande festival enogastronomico di Abbiategrasso, il più importante e prestigioso di tutto l’est Ticino, che si svolge in autunno.