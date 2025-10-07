A Parabiago si è costituito un nuovo gruppo chiamato “Coordinamento per la Pace Parabiago“: obiettivo promuovere eventi sul territorio con la finalità di promuovere e diffondere ideali di pace.
Si è costituito il “Coordinamento per la pace di Parabiago”
Si è da poco costituito il “Coordinamento per la Pace Parabiago” composto da cittadini che si sono posti come obiettivo la promozione sul territorio di eventi pubblici (dibattiti, presìdi, cortei e fiaccolate) che abbiano la finalità di promuovere, diffondere e sostenere la difesa della Pace e i diritti dei popoli in ogni parte del Mondo. I motivi che ci hanno spinto alla creazione del Gruppo possono essere riassunti in una citazione di Pablo Neruda, fanno sapere gli organizzatori: “ Le guerre sono fatte da persone che si uccidono senza conoscersi per gli interessi di persone che si conoscono ma non si uccidono”.
“Oggi la situazione internazionale non prospetta più solo due eserciti che si fronteggiano ma anche quella di un solo esercito che fronteggia, stermina e massacra civili inermi: è quello che sta succedendo in Palestina. Sempre e solo per “interessi di persone”. I soggetti che hanno aderito all’iniziativa e posto in essere la formazione di Coordinamento per la Pace sono individuabili in un gruppo di cittadini residenti nel Comune e Associazioni attive sul nostro territorio”.