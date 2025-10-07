Si è costituito il “Coordinamento per la pace di Parabiago”

Si sono posti come obiettivo la promozione sul territorio di eventi pubblici (dibattiti, presìdi, cortei e fiaccolate) che abbiano la finalità di promuovere, diffondere e sostenere la difesa della Pace

Si è da poco costituito il “Coordinamento per la Pace Parabiago” composto da cittadini che si sono posti come obiettivo la promozione sul territorio di eventi pubblici (dibattiti, presìdi, cortei e fiaccolate) che abbiano la finalità di promuovere, diffondere e sostenere la difesa della Pace e i diritti dei popoli in ogni parte del Mondo. I motivi che ci hanno spinto alla creazione del Gruppo possono essere riassunti in una citazione di Pablo Neruda, fanno sapere gli organizzatori: “ Le guerre sono fatte da persone che si uccidono senza conoscersi per gli interessi di persone che si conoscono ma non si uccidono”.