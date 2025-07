Si contano i danni del maltempo

Interventi

L’ondata di temporali ha lasciato il segno: alberi abbattuti, rami spezzati e strade allagate

La macchina dei soccorsi era allertata e dopo il passaggio della forte ondata di maltempo che ha colpito il nostro territorio domenica pomeriggio, è entrata subito in azione. Gli interventi effettuati sono stati molti per ripristinare una condizione di sicurezza sui territori colpiti, soprattutto nei Comuni di Gaggiano, Vermezzo con Zelo , Cusago ....

Macchina dei soccorsi in preallarme

Una macchina ben oliata, volontari e professionisti addestrati e pronti, totale sinergia tra strutture operative per affrontare i disagi. Sono stati svariati gli interventi effettuati dopo il nubifragio che ha colpito in particolar modo Vermezzo con Zelo e Gaggiano. Vigili del Fuoco, Polizia Locale e i volontari della Protezione Civile dell'Unione, peraltro tutti in stato di preallarme, hanno portato soccorso sul territorio rimuovendo e mettendo in sicurezza le aree maggiormente colpite durante il violento evento atmosferico, caratterizzato da forti precipitazione e intense folate di vento. L’area era in allarme arancione, gli uomini erano pronti ad intervenire in caso di necessità.

A Vermezzo

Una delle zone particolarmente flagellate è stata il Comune di Vermezzo: il maltempo ha causato la caduta di una grossa quercia in via Kennedy, all'altezza dell'intersezione con le vie Piemonte e Lombardia. Sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile che hanno provveduto a liberare la carreggiata. Si sono verificati altri importanti sbrancamenti in altri luoghi e vie del paese.

A Cusago

Anche il Comune di Cusago ha subito alcuni disagi: con il passaggio della perturbazione si sono riscontrate le cadute di alcuni rami e alberi sul territorio. L'intervento della Protezione Civile Cusago è stato immediato con la messa in sicurezza delle situazioni più delicate ( via Baggio , via Cisliano, via de Gasperi) nei prossimi giorni si provvederà alla rimozione dei rami spezzati che non costituiscono un pericolo . Anche nella vicina Cisliano qualche disagio, a causa delle forti precipitazioni, era stato momentaneamente interrotto il passaggio ai veicoli in via Piave.