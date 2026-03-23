Si conclude il ciclo di incontri sulla Dottrina della Chiesa

Giovedì 26 marzo si terrà l’ultimo appuntamento del ciclo di incontri dedicati alla Dottrina Sociale della Chiesa, promosso dall’Azione Cattolica del Decanato di Legnano.
Si conclude il ciclo di incontro sulla Dottrina della Chiesa
La serata avrà come tema centrale “Bene comune e partecipazione” e vedrà come relatrice Paola Pessina, ospite d’eccezione della serata.
L’incontro si svolgerà presso la Parrocchia dei Santi Salvatore e Margherita di Busto Garolfo, con inizio alle ore 21:00.
Un’occasione di riflessione e confronto aperta a tutti i cittadini interessati ad approfondire i valori fondanti della convivenza civile alla luce dell’insegnamento sociale della Chiesa.