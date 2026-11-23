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Il Comune di Rho ricorda la testimone di giustizia Lea Garofalo nell’anniversario della sua uccisione: martedì 24 novembre alle 10 l’appuntamento è al Giardino a lei intitolato in via Goglio, alla presenza delle autorità civili e militari, a partire dal Sindaco Andrea Orlandi, e degli studenti di alcune scuole. In auditorium è poi prevista la proiezione del docufilm La scelta. Storie di donne contro la mafia, alla presenza di Libera e del regista Jurij Razza. Con Lea verrà ricordata la figlia Denise, la cui testimonianza al processo contribuì a fornire prove contro mandanti e assassini. Denise è morta nel settembre scorso in circostanze drammatiche.

La giornata è organizzata dall’Assessorato alla Legalità coordinato da Nicola Violante.

Chi è Lea Garofalo

Lea Garofalo, madre coraggiosa, è stata uccisa dalla ‘ndrangheta a soli 35 anni il 24 novembre 2009: era diventata testimone di giustizia per dare alla figlia una vita migliore. Nata in Calabria in una famiglia legata alla criminalità organizzata, a sedici anni si legò a Carlo Cosco, uomo della ‘ndrangheta, e a diciott’anni diede alla luce la figlia Denise. Nel 1996, dopo l’arresto del compagno, decise di allontanarsi da lui e dal contesto criminale per garantire a sé stessa e a Denise un futuro diverso. Nel 2002 iniziò a collaborare con la magistratura, rivelando i retroscena e le lotte interne al clan, ed entrò nel programma di protezione testimoni insieme alla figlia. Il suo percorso di protezione subì revoche e reintegri nel corso degli anni fino alla sua decisione di lasciare volontariamente il programma nel 2009. Il 24 novembre di quell’anno, con il pretesto di parlare del futuro della figlia Denise, l’ex compagno Carlo Cosco adescò Lea a Milano: Lea fu rapita, torturata e strangolata. Il suo corpo venne portato a Monza e lì bruciato per giorni con l’acido per farne sparire ogni traccia.

Determinante per fare luce sul delitto e condannare i responsabili è stata la testimonianza coraggiosa della figlia Denise, che ha scelto di accusare il proprio padre in tribunale. Nel marzo 2012 la Corte d’Assise di Milano ha inflitto diversi ergastoli (compresi Carlo Cosco e Vito Cosco), sentenze confermate nei gradi di giudizio successivi.

Lea è sepolta dal 2013 al Cimitero Monumentale di Milano. Denise, che ha vissuto a lungo sotto protezione cambiando identità per sfuggire alla rete mafiosa, è tragicamente scomparsa nel settembre 2026. Anche lei aveva 35 anni.

La cerimonia

Al Giardino di via Goglio il 24 novembre alle 10 sono previste performance di studenti e studentesse rhodensi e i discorsi istituzionali. In caso di pioggia tutto si svolgerà all’Auditorium di via Meda 20.

In auditorium, in ogni caso, tutti i partecipanti alla cerimonia e numerosi studenti si trasferiranno attorno alle 11.15 per assistere alla proiezione del docufilm “La scelta. Storie di donne contro la mafia”, diretto dal regista Jurij Razza e ideato da Valerio D’Ippolito, referente di Libera Monza e Brianza. Il film ripercorre la tragica vicenda di Lea e Denise Garofalo. La narrazione è costruita attraverso il racconto di giovani donne, studentesse e attiviste del movimento spontaneo di Libera che, all’epoca del processo, decisero di stare fisicamente e moralmente accanto a Denise, rompendo il muro di omertà.

Al termine è previsto in auditorium un dibattito animato da Jurij Razza e Valerio D’Ippolito. In sala saranno presenti 282 studenti di liceo Rebora, IT Mattei, ITIS Cannizzaro e Istituto Clerici. In contemporanea il film verrà proiettato per un altro centinaio di studenti all’Istituto Cannizzaro, dove sarà presente al dibattito il referente di Libera Milano Pietro Basile.