Si chiamerà Kimu il museo interattivo a tema acquatico dei bambini

I bambini hanno deciso: si chiamerà Kimu il museo interattivo a tema acquatico a loro dedicato.

Kimu è il nome scelto attraverso votazioni a cui hanno partecipato quasi 500 bambini

A svelare i risultati delle votazioni è stata l’assessore all’istruzione Ilaria Maffei, durante la festa di fine anno scolastico andata in scena nel parco della biblioteca comunale di via Cavour nella mattinata di sabato 1 giugno. Quasi 500 studenti di tutte le scuole primarie di Legnano, scelti a campione tra le classi del triennio, sono stati chiamati alle urne per scegliere il nome del museo che sorgerà nella ex sede della Croce rossa. Delle tre proposte, alla fine ha vinto Kimu (acronimo di kids museum) per 283 voti.

Ha spiegato Maffei:

«Nelle mie visite alle scuole ho riscontrato grande interesse nelle bambine e nei bambini che sarebbero stati chiamati, per la prima volta nella loro vita, a esprimere un voto fra i tre nomi loro proposti. È stata per loro l’occasione di scoprire l’esistenza e conoscere la storia di edifici storici della nostra città che, un secolo fa, avevano avuto una funzione e che, prossimamente, una volta terminati gli interventi, ospiteranno un museo interattivo appositamente pensato per loro».

Premiati anche gli alunni e i volontari che quest'anno hanno aderito al Piedibus

La festa è stata anche l’occasione per premiare gli alunni e i volontari che hanno aderito in questo anno scolastico al Piedibus (per il quale si cercano volontari) e a lanciare le iscrizioni per l’anno scolastico che partirà a settembre.