Spreco alimentare: una borrraccia in alluminio per gli alunni più virtuosi

Iniziativa sostenibile della scuola primaria San Giovanni Bosco di Dairago contro lo spreco alimentare.

Scuola San Giovanni Bosco e Sodexo insieme contro lo spreco alimentare

Nell'ambito di un progetto contro lo spreco alimentare, gli alunni più virtuosi sono stati premiati con una borraccia in alluminio.

Il progetto "Tanto appetito piatto pulito" realizzato da Sodexo Italia (azienda leader nei servizi di ristorazione e nei servizi di cura e manutenzione degli spazi), in collaborazione con il Comune, ha coinvolto le classi della scuola primaria nella misurazione e raccolta degli avanzi di cibo lasciati durante i pasti in mensa.

Durante il progetto, svoltosi il 30 maggio, gli alunni hanno raccolto e pesato gli alimenti avanzati durante il pranzo consumato in mensa, annotando le quantità degli scarti su apposite schede.

Premiata con una borraccia la classe che ha registrato meno avanzi

Alla fine dell’iniziativa, tutti gli alunni della classe più virtuosa, ovvero quella che ha registrato meno avanzi (misurati in base al peso medio giornaliero di rifiuto organico di ogni bambino) sono stati premiati con una borraccia in alluminio, simbolo dell’impegno verso una maggiore sostenibilità.

La cerimonia di consegna dei premi ha visto la partecipazione del Sindaco Paola Rolfi, della Funzionaria del Comune Elisa Carpenteri e della responsabile di Unità di Sodexo Italia Morena Siano.