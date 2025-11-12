Si chiama Arturo il millesimo bimbo nato all’ospedale di Legnano

Si chiama Arturo il millesimo nato del 2025 all’Ospedale di Legnano.

Il bimbo e la mamma, che è di Legnano, sono stati dimessi ieri dal reparto di Neonatologia diretto dalla dott.ssa Laura Pogliani. Il piccolo, nato da parto naturale, è in ottime condizioni di salute, i genitori ci tengono ad esprimere la loro gratitudine a tutto lo staff sanitario che li ha seguiti “con premura, umanità e professionalità durante tutto il periodo della gravidanza fino al parto e al post parto”.

Il Direttore Generale dell’ASST Ovest Milanese Francesco Laurelli ha formulato, a nome dell’azienda, le congratulazioni ai neo genitori mentre il Direttore Sanitario Valentino Lembo ha sottolineato la qualità dei percorsi nascita di Legnano e Magenta, ringraziando tutti i medici, le ostetriche, gli infermieri, i tecnici e gli operatori sanitari dei reparti di Ginecologia-Ostetricia e Pediatria-Neonatologia per l’incessante impegno quotidiano.