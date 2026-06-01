La ragazza è stata vista per l'ultima volta nella zona Affori, l'associazione Penelope Lombardia ha sottolineato di prestare attenzione nelle aree di Legnano

Sono in corso le ricerche per una ragazza di 15 anni, Lina Abidi, scomparsa dalla serata dello scorso 11 maggio.

Si cerca Lina Abidi, 15enne scomparsa da Milano dall’11 maggio

L’allarme è stato lanciato dall’associazione Penelope Lombardia, che ha spiegato come la giovane sia stata vista per l’ultima volta proprio nella serata dell’11 maggio nella zona Affori di Milano.

La 15enne è alta all’incirca 1.50 mt e pesa 45 kg. Inoltre ha occhi castani e lunghi capelli dello stesso colore.

L’appello dell’associazione

L’appello condiviso dal sodalizio è quello di prestare attenzione anche nelle aree di Castellanza, Busto Arsizio e Legnano. Inoltre secondo le informazioni condivise dall’associazione la giovane non avrebbe con sé il cellulare e nemmeno documenti e contanti.

“É minorenne e potrebbe essere in difficoltà. Anche una piccola informazione può fare la differenza. Vi chiediamo di condividere il più possibile questo messaggio per aiutare nelle ricerche. Per qualsiasi informazione, contattare immediatamente le autorità competenti, grazie”, si legge nel messaggio condiviso da Penelope Lombardia.

In ultimo l’associazione ha sottolineato che, chiunque dovesse vederla, può chiamare le Forze dell’Ordine al 112 o contattare direttamente Penelope Lombardia al numero di telefono cellulare 3807814931.