Si aprono le prenotazioni per il Concerto di Natale di Busto Garolfo

A Busto Garolfo il concerto di Natale raddoppia: venerdì 19 (alle ore 21) e domenica 21 dicembre (sempre alle 21), l’auditorium Don Besana della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate ospita il tradizionale appuntamento musicale della banda Santa Cecilia; un momento che per l’istituto di credito, nato oltre 120 anni addietro proprio a Busto Garolfo, è diventato tradizione.

«Le tradizioni non sono semplicemente un ricordo del passato: sono il filo che tiene insieme una comunità e le permette di guardare al futuro con radici solide – ha dichiarato Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. – Il Natale, con il suo carico di simboli, di valori e di momenti condivisi, rappresenta per la nostra banca un’occasione preziosa per rinsaldare quel legame che da oltre 120 anni ci unisce a Busto Garolfo e al suo territorio. Il concerto di Natale della banda Santa Cecilia è parte integrante di questa storia: una serata in cui la musica diventa linguaggio universale, capace di creare armonia, vicinanza e senso di appartenenza. In un tempo che corre veloce, ritrovarsi insieme attorno a una tradizione è un gesto che vale molto. È un modo per ricordarci chi siamo e per riconoscere il valore delle relazioni, della cultura e della partecipazione».

Venerdì 19 dicembre è prevista la partecipazione straordinaria della Junior Band diretta dal maestro Roberto Boccardi, un segnale di continuità generazionale e di valorizzazione dei giovani talenti musicali, che suonerà accanto al Corpo Musicale Santa Cecilia di Busto Garolfo, diretto dal maestro Fulvio Clementi.

Mentre domenica 21 dicembre oltre al concerto della banda, diretta da Fulvio Clementi, ci sarà la consegna delle tradizionali benemerenze, che ogni anno la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate mette a disposizione della comunità.

«Il dono è uno dei gesti più autentici che una comunità possa esprimere – spiega Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. – Non è mai soltanto un oggetto o un riconoscimento formale: è un segno di fiducia, di gratitudine e di responsabilità reciproca. Le benemerenze che ogni anno consegniamo durante il concerto di Natale rappresentano proprio questo: il nostro modo di dire grazie a chi, spesso lontano dai riflettori, dedica tempo, energie e competenze al bene comune. Sono Associazioni, realtà locali che con il loro impegno quotidiano fanno crescere il territorio, dove operiamo come banca, e il nostro tessuto sociale. Mettere in luce queste storie significa ricordare che la forza di una comunità nasce dai suoi gesti concreti di solidarietà, di servizio e di partecipazione. Come banca di credito cooperativo sentiamo il dovere – e l’orgoglio – di sostenere e valorizzare questa rete di persone che, con generosità, costruiscono il futuro di tutti. Il Natale ci ricorda che ogni dono, quando è fatto con sincerità, ha la capacità di generare altro dono: è così che una comunità cresce, si rafforza e continua a guardare avanti con speranza. Che il Natale porti luce, fiducia e calore nelle nostre case e nei nostri cuori, e che il nuovo anno trovi una comunità ancora più forte, coesa e capace di costruire insieme il bene comune».

Il concerto è offerto alla cittadinanza da Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e dal suo braccio operativo Ccr Insieme Ets, che gestisce la mutua di comunità dei soci della banca.

«Fare gli auguri di Natale a suon di musica è un modo speciale per ricordarci che le cose più belle nascono quando le viviamo insieme. Ccr Insieme Ets, che da sempre pone al centro la mutualità e il valore delle relazioni, sente profondamente questo appuntamento – ha dichiarato Maria Carla Ceriotti, presidente di Ccr Insieme Ets – Consideriamo questo concerto un dono: un augurio collettivo, condiviso, che attraversa generazioni e storie diverse, e che porta con sé lo spirito più autentico della festività. Con queste note che risuonano nella sala Don Besana, desideriamo rivolgere a tutti i soci, alle loro famiglie e all’intera comunità un sincero augurio di serenità».

Il Corpo Musicale Parrocchiale Santa Cecilia, nato ufficialmente nel 1951 dalla fusione di due bande locali, ha radici che affondano nel XIX secolo e una storia ricca di successi, collaborazioni e riconoscimenti. La banda ha partecipato a eventi prestigiosi, come il Giubileo degli Artisti a Roma nel 2000 e il raduno nazionale degli Alpini. Ha anche rappresentato Busto Garolfo in ambito internazionale, partecipando a festival in Austria e stringendo gemellaggi musicali con formazioni di altre nazioni, tra cui la Musikverein “Harmonie” Oberbeuren della Baviera.

Per il grande afflusso di pubblico il concerto tenuto dal Corpo Musicale Parrocchiale S. Cecilia di Busto Garolfo viene proposto in due sere consecutive. L’ingresso è libero, previa prenotazione.

La prenotazione è obbligatoria. Si potrà fare a partire da domenica 7 dicembre.

Per prenotare i biglietti è possibile:

inviare una mail a: bandabustogarolfo@gmail.com

contattare il numero 339 5918579 tutti i giorni dalle ore 20 alle ore 21.

Le prenotazioni effettuate prima del 7 dicembre non saranno accolte.

I biglietti potranno essere ritirati presso la sede del Corpo Musicale in via Mazzini 27, Busto Garolfo.

L’ingresso è libero, fino a esaurimento posti.