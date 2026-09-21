Si apre la nuova annata per il Lions Club Parabiago

Una cornice d’altri tempi e un profondo spirito di servizio hanno fatto da sfondo, venerdì 18 settembre 2026, alla solenne serata di apertura del Lions Club Parabiago Giuseppe Maggiolini.

I soci e gli illustri ospiti si sono riuniti nella suggestiva sala principale dell’Hotel Villa Malpensa a Vizzola Ticino, un ambiente di raro fascino che riproduce fedelmente la storica sala d’attesa dei Reali Italiani della vecchia stazione di Milano.

La nuova annata lionistica

La serata, aperta dalla cerimoniere Teresa Flaccomio, ha ufficialmente inaugurato la nuova annata lionistica sotto la guida della presidente Adriana Nebuloni.

Nel corso del suo intervento, la presidente ha illustrato con chiarezza e passione le linee guida e le tappe del ricco programma di service che vedrà il club parabiaghese fortemente impegnato sul territorio nei prossimi mesi, fedele al motto internazionale “We Serve”.

L’ingresso di un nuovo socio

Il momento più emozionante e significativo della cerimonia è stato l’ingresso di un nuovo socio, Dennis Bignami, un innesto prezioso che testimonia la costante vitalità e la crescita del sodalizio.

La cerimonia del giuramento si è svolta secondo un protocollo impeccabile, impreziosita dalla prestigiosa presenza dell’immediato past governatore Lorenzo Paolo Terlera.

È stato proprio l’IPDG ad appuntare sul bavero del nuovo entrato la spilla, simbolo universale dell’associazione, pronunciando la solenne e classica formula di rito:

“Ti affido il simbolo della nostra associazione, l’insegna della nostra vitalità, l’espressione della nostra forza. Portalo sempre con orgoglio. I Lions di tutto il mondo ti riconosceranno e ovunque ti recherai ti daranno il benvenuto e ti rispetteranno. Possa la tua appartenenza al Lionismo continuare con piacere e soddisfazione per sempre, ad onore, vanto e prestigio per la nostra associazione”.

Onorificenze e Melvin Jones Fellowship

La serata ha vissuto altri momenti di grande rilevanza istituzionale quando l’immediato past governatore Terlera ha voluto tributare riconoscimenti speciali per l’eccellenza del lavoro svolto.

Ha infatti effettuato una consegna particolare ad alcune stimatissime officer distrettuali: Ambrogina Pravettoni, Grazia Cossa e Orietta Piva, ringraziandole per il costante impegno.

Subito dopo, un momento di altissimo valore: alla cerimoniere distrettuale Patrizia Guerini Rocco, che ha lavorato a strettissimo contatto con il governatore nell’annata appena conclusa, lo stesso Terlera ha appuntato l’ennesima “Melvin Jones Fellowship”.

Si tratta della più alta ed esclusiva onorificenza lionistica replicabile, un tributo che ne sancisce la straordinaria dedizione alla causa del club e del Distretto.

Il plauso all’organizzazione

L’evento si è svolto in un clima di perfetta armonia e convivialità, facilitato dall’ineccepibile servizio offerto dalla struttura.

Il successo organizzativo si deve anche alla professionalità dello staff dell’Hotel Villa Malpensa, magistralmente guidato dalla responsabile eventi Roberta Orsi, alla quale è andato il sentito plauso e il ringraziamento unanime di tutti i soci presenti.

L’applauso caloroso della sala ha suggellato una serata inaugurale straordinaria, capace di coniugare l’eleganza istituzionale dei Lions con il calore dell’amicizia e la concretezza degli scopi umanitari per l’anno a venire.