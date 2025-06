Si alza il sipario sull'estate parabiaghese: tra libri, musica, cinema e cabaret

Il cartellone degli eventi estivi di Parabiago ai nastri di partenza. Un calendario ricco tra libri, musica, cinema e cabaret.

Si alza il sipario sull'estate parabiaghese

Un calendario ricco di iniziative. E' quello in programma in città per la stagione più calda. Dopo la mezza notte bianca dei bambini e i festeggiamenti all'insegna della esposizione artistico a chilometro zero andata in occasione lunedì durante la Festa della Repubblica, per i parabiaghesi (ma non solo) è giunto il tempo di segnare una serie di appuntamenti. Che quest'anno spaziano dalla rassegna Dialogando al teatro ai concerti, passando per Donne in canto il cinema per bambini e culminando con il cabaret. Comincerà giovedì 5 giugno, infatti, nel cortile di Villa Corvini la manifestazione dedicata ai libri e alle esperienze nell'ambito della rassegna Dialogando, che vedrà come primo ospite Paolo Roversi. Un intervento, il suo, che sarà dedicato al libro «l'Enigma Kaminski, un caso alla vecchia maniera per il commissario Bolero». A moderare l'incontro sarà il giornalista Federico Novella.

Ecco come proseguirà il cartellone

La stessa rassegna riprenderà giovedì prossimo quando a salire sul palco allestito nel cortile di Villa Corvini sarà Gian Andrea Cerone, con «La curva dell'oblio». Anche in questo caso l'intervista sarà a cura di Novella. Il forma tornerà a dominare la scena il giovedì successivo, 19 giugno, quando sarà la volta di Michela Proietti, pronta a parlare di «La milanese - capricci, stili, genio e nevrosi della donna che tutto il mondo ci invidia». Giovedì 26 giugno sul palco salirà invece la conduttrice Rajae Bezzaz, con l'opera «L'araba fenice - la vita svelata di una mussulmana poco ortodossa». La rassegna si esaurirà nel mese di luglio con altri due eventi imperdibili. Il 7 luglio sarà l'ora di Marzia Roncacci e il suo «L'invidia del pene - Oggi ha ancora senso questa teoria di Freud? Io non ho mai desiderato nascere maschio». E a condurre questo appuntamento sarà il giornalista Claudio Brachino. Mentre il 10 luglio il gran finale sarà segnato da un evento «fatto in casa». Con Marianna Malena, Massimo Ciriello e la professoressa Laura Viganò, insieme agli alunni ed ex alunni della scuola secondaria Rancilio e quelli delle scuole superiori del Cavalleri, attorno al tema del «Riconoscersi attraverso la voce del sogno».

Spazio anche al teatro

Quanto al teatro, la manifestazione dedicata aprirà i battenti nella serata di sabato 14 luglio con lo spettacolo «Un capell pien de fiour», a cura della compagnia dei Sempr'alegher. Mercoledì 2 luglio spazio poi a «Le truffe all'italiana», con la compagnia teatrale Dove osano le aquile in collaborazione con la Polizia Locale. Venerdì 11 luglio il via a «Lido - Ficu palo», che vedrà scendere in campo il medesimo collettivo. Domenica 13 luglio riflettori puntati sullo spettacolo teatrale incentrato sulla figura di Felice Musazzi con la compagnia guidata da Francesco Pellicini. Saranno tre i concerti in cartellone per questa estate 2025. Il primo è fissato per sabato 21 giugno nella sala dell'oratorio San Lorenzo, dove ci sarà «Arch en ciel ensemble» che coinvolgerà la Pro Loco e il Comune. Venerdì 1 agosto il «Divina show» farà ballare tutti nel parco di Villa Corvini, mentre il 22 agosto la serata sarà caratterizzata per il tributo ai Queen.

Gli eventi per bambini

Il 27 giugno, alle 21.30, nella sala rossa di Villa Corvini i bambini potranno inoltre assistere alla proiezione di «Cattivissimo me 4» e il 12 luglio alla performance del ventriloquo Andrea Fratellini. Il tutto in oratorio a San Lorenzo.

Tanto divertimento con il cabaret

Ancora divertimento sempre ad agosto con le esibizioni di Nando Timoteo (2), Flavio Orelio e Cochi Ponzoni (9), Claudio Batta (16) e Gianni Cinelli (23).