Sì alla comunità energetica: ecco dove sorgerà l'impianto fotovoltaico

Il Consiglio comunale dice sì alla costituzione di una Comunità energetica. Il progetto è stato presentato nell’ultima riunione del parlamentino inverunese e ha ottenuto il voto favorevole di tutti i consiglieri.

L’assessore all’Urbanistica Maria Zanzottera ha spiegato che Regione Lombardia lo scorso anno ha lanciato una manifestazione di interesse per la presentazione di proposte per la costituzione di Comunità energetiche rinnovabili da parte degli enti locali.

«Abbiamo deciso di realizzarne una perché se si produce e si consuma energia elettrica e termica da fonti rinnovabili all’interno di una stessa cabina, che copre sempre diversi comuni, si hanno ricadute sia ambientali, perché si consuma non da fonti fossili, ma anche sociali perché ci sono incentivi che lo Stato mette a disposizione – ha detto Zanzottera - Abbiamo incontrato l’interesse di Cap holding, società pubblica che ha creato al suo interno CapEvolution che gestirà sul piano tecnico e organizzativo tutta la procedura per la costituzione della Comunità energetica. Cediamo a CapEvolution, in diritto di superficie venticinquennale, l’area comunale sulla via per Casate, che affaccia sulla bretella sud che porta alla superstrada, cioè il terreno recintato della ex discarica sul quale la società realizzerà a sue spese e cura un impianto fotovoltaico. La Comunità energetica fra Comune e CapEvolution è aperta in futuro ad altri soggetti sia pubblici che privati tramite la creazione di una associazione».