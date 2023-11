Si accendono i riflettori sulla 24esima edizione di Abbiategusto

Entra nel vivo l’appuntamento enogastronomico più conosciuto e apprezzato del territorio. Ieri sera, venerdì 24 novembre 2023, si è alzato il sipario sulla 24esima edizione di Abbiategusto: un viaggio all’insegna della golosità ad Abbiategrasso.

L'inaugurazione con il sindaco Cesare Nai

A prendere la parola per dare il via ufficiale all’evento è stato il primo cittadino Cesare Nai, soddisfatto del lavoro fatto da tutto il team del Comune capitanato dall’assessore agli Eventi Valter Bertani

Ringrazio tutta la squadra comunale che ha permesso questo evento e soprattutto l’assessore Valter Bertani – ha affermato il sindaco Cesara Nai all’inaugurazione della manifestazione - Come lo scorso anno questa edizione l’abbiamo voluta nel cuore della città. Abbiategusto deve essere intesa come la festa del territorio, aver puntato suoi nostri prodotti, la loro valorizzazione è stata un intuizione e una sfida vinta. L’obiettivo è quello di far vivere in piena socialità l’intera comunità. Dopo anni difficili segnati anche dalla pandemia abbiamo bisogno di riprendere i nostri spazi, ritornare a vivere e questa è la filosofia di questa kermesse.

Protagonista il centro della città

La qualità e il gusto restano gli obiettivi anche per questa edizione, che rappresenta la rassegna enogastronomica più importante di tutto l’Est Ticino. L’evento avrà come palcoscenico principale il Castello Visconteo con i suoi sotterranei, che ospiteranno gli stands delle delegazioni di Cittaslow e delle città gemellate di Langres ed Ellwangen, e la sala Consiliare, nella quale saranno allestiti i “laboratori del gusto per bambini” a cura della Coldiretti. Le piazze e le vie del centro storico faranno da cornice alla manifestazione ospitando gli stands enogastronomici provenienti da diverse regioni di Italia. Inoltre, molte saranno le attività commerciali coinvolte nella rassegna con numerose proposte gustose.

Le cene d’autore

Nell’ambito della manifestazione, per i palati fini, sono previste numerose occasioni: quattro cene d’autore presso i rinomati locali nel territorio abbiatense ( l’Osteria S. Maria, l’Antica trattoria del Ponte, la Commenda e il Ristorante di Agostino Campari ); cena di Gala in Villa Terzaghi a Robecco Sul Naviglio nella serata conclusiva di domenica 26 novembre. Non solo golosità, ma anche cultura Ma non di solo gusto si vive ! Per questo Abbiategusto offrirà anche proposte culturali. Saranno organizzate interessanti visite guidate a cura del servizio Cultura, alla scoperta dei monumenti e di alcuni angoli caratteristici di Abbiategrasso.

FuoriAbbiategusto

Confcommercio Abbiategrasso, visto il successo degli anni passati, torna a riproporre la rassegna FuoriAbbiategusto: menu, piatti speciali, abbinamenti inediti e cocktail unique edition, in un viaggio all'insegna della golosità. Grandi protagonisti i ristoranti dell'Abbiatense e i pubblici esercizi cittadini con le loro sfiziose proposte. Molti negozi abbiatensi rimarranno eccezionalmente aperti domenica 26 novembre ad arricchire ulteriormente l’offerta. Il programma (in continuo aggiornamento) è consultabile al seguente link. La componente commerciale locale è stata anche protagonista della tradizionale accensione delle luminarie natalizie la sera di venerdì 24 novembre. La novità di quest’anno è la filodiffusione con musica di festa: un’ulteriore opportunità per rendere più bello, piacevole e partecipato lo scenario cittadino in un momento dell’anno così strategico per molte attività commerciali.