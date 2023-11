Cosa fare a Milano e provincia nel weekend. I migliori eventi.

Cosa fare a Milano e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 25 e domenica 26 novembre 2023

Gli appuntamenti imperdibili per il fine settimana in arrivo a Milano e Provincia. Ecco i nostri consueti consigli per sabato 25 e domenica 26 novembre 2023

Cosa fare a Milano e provincia nel week-end

PARABIAGO: La città raccontata con le immagini

Il 25 novembre nella sala consiglio del Comune gli studenti del liceo Cavalleri presentano il progetto «Parabiago. Un racconto per immagini». «La passione pura» questa espressione dell’archeologo Ferrante Rittatore ben si addice al lavoro che gli studenti del Liceo Claudio Cavalleri presenteranno alla cittadinanza con l’esposizione virtuale a cui hanno lavorato, nell’ambito del progetto per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), e in completa sinergia con le autorità e le istituzioni del territorio. La passione per la ricerca scientifica, coniugata con le tecnologie digitali, permetterà di presentare sabato 25 novembre dalle 10 alle 12 nella sala consiliare del palazzo municipale, una mostra virtuale dedicata alla Parabiago romana. La mostra, dal titolo «Parabiago. Un racconto per immagini”, sarà visitabile tramite un link di accesso reso noto subito dopo la presentazione ufficiale del 25 novembre e destinato all’Ecomuseo.

DAIRAGO: Una serata per dire «no» alle violenze

Una serata per sensibilizzare sull'importanza della non violenza contro le donne. E' in programma sabato 25 novembre, alle 20.30, negli spazi dell'Auditorium della scuola Anna Frank. Protagoniste dell'iniziativa saranno quattro donne Eleonora Burgsthaler, ideatrice e sostenitrice del progetto, Mariella Amato, docente delle tecniche di autodifesa, Isabella Cerella, psicologa e Simona Garavaglia, avvocata. Prevista una performance di teatro danza ispirata alla poetica e alla figura di Virginia Wolf, autrice e attivista impegnata nella lotta femminista. Spazio anche al progetto Whynot con Federica Mocchetti e Marika Di Remigio.

ABBIATEGRASSO: "Abbiategusto"

Dal 24 al 26 novembre si svolgerà ad Abbiategrasso la ventiquattresima edizione di Abbiategusto, la nota kermesse dedicata alle eccellenze enogastronomiche. La qualità ed il gusto restano gli obiettivi anche per questa edizione, che rappresenta la rassegna enogastronomica più importante di tutto l’Est Ticino.

L’evento avrà come palcoscenico principale il Castello Visconteo.

-Associazione Iniziativa Donna - Venerdì 24 novembre ore 21 - Spazio Ipazia - Vicolo Cortazza, 10. Presentazione “I sapori della seduzione. Ricettario dell’amore tra donne nell’Italia degli anni Cinquanta”. Interviene l’autrice, Gabriella Romano - Regista e scrittrice italiana. Intervistano: Gabriella Cavanna e Francisca Abregù Lopez. Voce e musica: Elena Berlin (voce); Renato Terrana (chitarra). Ingresso libero.

-Assaggiamo il teatro: Domenica 26 novembre ore 16 - ex Convento dell’Annunciata a cura del “Teatro dei Navigli” “La grande bugia” - Baba Jaga scritto e diretto da Maria Grazia Pavanello con Federico Ferrando e Riccardo Tortarolo.

-Musica nei quartieri - Domenica 26 novembre nel pomeriggio musica nei quartieri di Abbiategrasso a cura del Complesso Bandistico “La Filarmonica".

MAGENTA: mostra "La pietra verde" e benedizione della natività

Continuano le proposte espositive per la stagione 2023/2024 della Galleria Magenta. Domani, sabato 25 novembre, si terrà l'inaugurazione della mostra "La pietra vede" di Luigi Gatti. Il taglio del nastro è atteso per le 17. L’esposizione rimarrà poi negli spazi della Galleria Magenta fino al 2 febbraio e potrà essere visitata gratuitamente seguendo gli orari di apertura dal martedì al sabato durante la mattina dalle 9.30 alle 12.30 ed il pomeriggio dalle 15.30 alle 19.

Si terrà nel pomeriggio di domani, sabato 25 novembre, alle 15.30 l'inaugurazione e la benedizione della natività davanti alla chiesetta di San Rocco. L'iniziativa organizzata dalla vulcanica Jessica Oldani insieme alle sue amiche Natascia Trezzi, Sara Garanzini e Miriam Viganò è un appuntamento fisso ormai per la città.

ARLUNO: "Echi manzoniani nel nostro territorio"

In pochi sanno che uno delle colonne portanti della letteratura e della lingua italiana, Alessandro Manzoni, aveva legami e conoscenze sul nostro territorio. A svolgere un’approfondita ricerca su questo tema è stato il Centro per gli Studi Territoriali che, con il patrocinio dei comuni di Arconate, Arluno, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno, Robecchetto con Induno e Robecco sul Naviglio e in collaborazione con Fondazione per Leggere, ha organizzato una mostra itinerante dal titolo «Echi Manzoniani nel nostro territorio». Sabato 25 alle 17.30 e domenica 26 dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 al Circolino di via Marconi 50.

SEDRIANO: Eventi contro la violenza sulle donne

Una serie di eventi culturali anche a Sedriano in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

In biblioteca, fino a domani, sabato, è allestita una «Vetrina di libri a tema» negli orari di apertura al pubblico. I volumi presenti sono accessibili al prestito, mentre la biografia tematica è scaricabile dal sito www.comune.sedriano.mi.it.

Inoltre, domenica 26 novembre alle 15.30 nella sala consiliare Mario Costa si terrà l’iniziativa dal titolo «Delle donne di cui non si sa». Nel corso del pomeriggio è prevista la presentazione del libro «Ogni abuso sarà punito» di Fabio Clerici, a cui seguirà un reading teatrale e un dibattito con l’autore.

L’ingresso sarà libero e gratuito.

SEDRIANO: Vent'anni dall'apertura del Cineteatro Agorà

Ultimo appuntamento all’interno del programma di novembre per festeggiare i 20 anni di apertura del Cineteatro Agorà di Sedriano e i 50 anni della Compagnia teatrale vittuonese. Nell’ambito del cartellone teatrale «50 e... Venti» venerdì 24novembre e sabato 25 novembre alle 21.15 al Cineteatro si terrà lo spettacolo «Cinq donn e un co d’ai - Trent’anni dopo», commedia brillante in tre atti e quattro quadri in dialetto della Compagnia teatrale vittuonese, liberamente tratto da «Le baruffe chiozzotte» di Goldoni.

La magia del Natale inizia ad affiorare in paese. Da questo fine settimana infatti inizierà il ricco calendario di eventi: venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 novembre ci sarà l’accensione dell’albero e, in piazza del Mercato, lo street food «A’ Vucciria» che vedrà come ospite d’onore l’attore Tony Sperandeo.

VITTUONE: Giornata contro la violenza sulle donne

Info point, spettacoli e dibattiti in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Sono tante e differenziate le iniziative organizzate dall’associazione 8 in collaborazione con la Fondazione Baglio e il patrocinio del Comune di Vittuone per questo fine settimana. Si parte sabato 25 novembre in piazza Italia a partire dalle 10.30 sarà allestito un punto informativo. Alle 12 è poi previsto lo spettacolo «Performance» a cura del Centro di Cultura Teatrale di Santo Stefano Ticino. Si continua il giorno seguente, domenica, dalle 16 in sala conferenze del municipio (piazza Italia) con la rappresentazione teatrale «Quando il mio principe si trasformò in rospo» in collaborazione con Aiuto Donna di Bergamo. Seguiranno interventi della dottoressa Chantal Podio, psichiatra responsabile del progetto Uomini-non più violenti-si diventa, la dottoressa Flavia Barbagelata, psicosomatista e psicoterapeuta, e l'avvocato Vittorio Bressi. L'ingresso a tutti gli eventi è libero.

BAREGGIO: "Giornata contro la violenza sulle donne"

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne sabato 25 novembre alle 21 in sala consiliare in via Marietti 8 l’associazione «Donna E’», col patrocinio del Comune, organizza «Donne resilienti: racconti di coraggio e speranza». La serata si comporrà di testimonianze di alcune donne che sono state vittime di violenza, di dati e report da parte della dottoressa Cinzia Montani del Mangiagalli Center, di momenti di riflessione e condivisione e di letture.

-Sabato 25 novembre dalle 14 alle 17 nella palestra di via Corbettina la Ssd Yoseikan Karate, col patrocinio del Comune, ha organizzato un corso di difesa femminile in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

ALBAIRATE: Giornata contro la violenza sulle donne

Il 25 novembre, in occasione della XXIV Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, usciamo tutti dalle nostre case ed uniamoci in un momento di confronto, sensibilizzazione e riflessione. Appuntamento in piazza Garibaldi davanti alla panchina rossa alle 15.45 con le intense letture e interpretazioni di Clelia Frontini (attrice albairatese), Giuseppe Il Grande e Olivia Meschia (attori milanesi). A seguire, dalle 16 alle 18, presso il Centro polifunzionale “I. Montorfano” di via alla Brera 5, gli insegnanti dell'associazione Bu Do Shin Dojo proporranno una lezione gratuita di difesa personale, aperta alle donne di ogni età.

VERMEZZO: Inaugurazione biblioteca

Inaugurazione biblioteca civica comunale "Dr.Mario Poggi e Mauro Repossi". Sabato 25 novembre 2023 dalle ore 16.

GAGGIANO: Amicizia è vita

Per ritrovarci insieme contro la violenza sulle donne Amicizia è Vita, Polimnia Cultura in collaborazione con il Comune di Gaggiano vi invitano Venerdì 24 novembre 2023 alle 20.45 nel Santuario di Sant’Invenzio al Concerto Lirico Voci di Donna. Brani estratti da opere liriche di G. Puccini, Mascagni "Tosca" e "Cavalleria Rusticana" dove le protagoniste sono voci femminili. Claire Nesti - Soprano, Alessandro Fantoni – Tenore, Giuseppe Di Paola – Baritono, Incardona Antonietta – Pianista. Interverrà il Dott. Marco Luciani Commissario capo della polizia di Milano. Ingresso libero

BOFFALORA: "Ritratti di donne"

«Ritratti di donne», questo il titolo dell’iniziativa organizzata a Boffalora in occasione del 25 novembre, Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne, e prevista per domani alle 16.30 nella sala consiliare del comune. Un appuntamento culturale dove 28 diverse autrici racconteranno 28 donne simbolo dell’emancipazione femminile.

CORBETTA: "Giornata contro la violenza sulle donne"

La città celebra la Giornata Internazionale contro la violenza sulla donna con due appuntamenti. Il primo la mattina alle 10 quando l’Amministrazione comunale inaugurerà una delle sale multimediali della struttura di piazza XXV Aprile intitolandola a Mahsa Amini. Nel pomeriggio invece alle 17 verranno posizionati un totale di 105 paia di scarpe che riportano i nomi di tutte le donne uccise nel corso del 2023, dopodichè ci sarà una performance delle ginnaste della Polisportiva Corbetta 2015 ed il contributo dei ragazzi di Blue Box.

MAGNAGO: "Uniamo le voci contro la violenza di genere"

Oggi, 24 novembre, dalle 18 alle 21 in biblioteca, la cooperativa Albatros ha organizzato una lettura collettiva per dire no alla violenza di genere; l'evento rientra tra le iniziative condivise dagli Enti e Associazioni che fanno parte della Rete Antiviolenza Ticino Olona, che ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema della violenza contro le donne.

BUSTO GAROLFO "Mirabal Sisters"

Stasera il concerto contro la violenza di genere. Un concerto contro la violenza di genere: oggi, venerdì, dalle 21, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, si terrà nella ex sala consiliare in via Magenta «Mirabal Sisters», in cui una trentina tra musicisti e cantanti eseguiranno una serie di brani musicali e letture a tema.

All’evento, presentato dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con l’associazione Arc en ciel, parteciperanno anche gli alunni della scuola secondaria di primo grado Caccia e i ragazzi del progetto Slalom. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.

LEGNANO Premio Tirinnanzi

Si riaccendono i riflettori sul Premio di poesia Città di Legnano-Giuseppe Tirinnanzi, giunto quest’anno alla 41esima edizione.

Il prestigioso riconoscimento, nato nel 1980 da un’idea della Fondazione Famiglia Legnanese in memoria di Giuseppe Tirinnanzi, toscano di nascita, ma legnanese di adozione, che alla sua fortunata attività di imprenditore ha affiancato un'intensa e appassionata attività letteraria mai interrotta, sarà assegnato domani, sabato, al Teatro Talisio Tirinnanzi di piazza 4 Novembre. La cerimonia di premiazione, con inizio alle 16.45, è gratuita e aperta a tutti: chiunque potrà partecipare e votare il proprio finalista preferito.

I finalisti per la sezione italiano sono Cristina Alziati con «Quarantanove poesie e altri disturbi» (Marcos y Marcos), Silvia Bre con «Le campane» (Einaudi) e Diego Conticello con «Liriche terrestri» (Industria & letteratura). A decretarli è stata la giuria presieduta da Franco Buffoni e composta da Uberto Motta, Fabio Pusterla, dal segretario del Premio Luigi Crespi, dal presidente della Fondazione Tirinnanzi Alberto Tirinnanzi, dal presidente della Famiglia Legnanese Gianfranco Bononi, da Marco Tirinnanzi e dal rappresentante del Comune di Legnano Stefano Mortarino. Come da tradizione, sarà il pubblico in sala a designare con il proprio voto il vincitore tra i tre finalisti che, in dialogo con Franco Buffoni, si racconteranno al pubblico e leggeranno alcune delle loro poesie.

Vincitore per la sezione Dialetto è Enea Biumi con «Sfulcìtt» (Lupi editore), mentre importante novità di quest’anno è il Premio speciale Opera prima o comunque di giovane poeta, che sarà assegnato a Pietro Cardelli per «Tu devi prendere il potere» (Interlinea). A Eugenio Finardi, tra i più affermati cantautori e polistrumentisti italiani, autore di molte canzoni considerate poesia, andrà il Premio alla carriera, attribuito a un autore di chiara fama che si sia particolarmente distinto nella propria ricerca linguistica, tematica e nell’impegno civile.

In totale le opere candidate vagliate dalla giuria, riunita nella sede della Famiglia Legnanese, sono state 176.

Particolarmente ricca la dotazione del Premio, che prevede un totale di 14.500 euro - di cui 1.500 euro per ciascuno dei tre finalisti della sezione Italiano, con ulteriori 2.500 euro per l’autore che risulterà vincitore, 2.500 euro per la sezione Dialetto, mille euro per il Premio speciale Opera prima e 4mila euro per il Premio alla carriera - confermandosi, grazie anche al prestigio della giuria tecnica e all’assenza di una quota di iscrizione, uno dei premi più ambiti del settore.

MAGNAGO "Il diario di Lori e Mimì"

Sabato, nella sala conferenze del Parco Lambruschini ci sarà un concerto che racconta del percorso musicale delle sorelle Mia Martini e Loredana Bertè. «Il diario di Lori e Mimì» comincerà alle 21 è un diario in note realizzato da Laura Bonomi, la voce, e da Nicola Gallo, chitarra e piano digitale. «Anche alla luce dei fatti d'attualità che tutti conosciamo, eventi di questo tipo sono ancora più importanti – commenta l'assessore Federica Berlanda – Il concerto è un'occasione unica per onorare queste straordinarie artiste e sensibilizzare sulla necessità di combattere la violenza di genere».

DAIRAGO "No" alla violenza sulle donne

Una serata per sensibilizzare sull'importanza della non violenza contro le donne. E' in programma domani, sabato, alle 20.30, negli spazi dell'Auditorium della scuola Anna Frank. Protagoniste dell'iniziativa saranno quattro donne: Eleonora Burgsthaler, ideatrice e sostenitrice del progetto, Mariella Amato, docente delle tecniche di autodifesa, Isabella Cerella, psicologa e Simona Garavaglia, avvocata.

