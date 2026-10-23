«Sguardi e parole sulle migrazioni», due appuntamenti

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«L’Amministrazione Comunale di Arluno ha deciso quest’anno di sviluppare un percorso di riflessione sul tema delle migrazioni, sguardi e parole che ci permettano di capire meglio oggi questo fenomeno così importante per la nostra società e lo approfondiremo in due momenti diversi – annuncia l’assessore a Pace e Politiche Sociali Matteo Zappa – Partiremo venerdì 23 ottobre alle 21 presso la sala della comunità con uno spettacolo teatrale realizzato da Officine Teatrali, intitolato «Oltre. Non ci resta che il mare». La serata sarà un momento di approfondimento sul tema e al termine della rappresentazione teatrale l’associazione Nabad Odv, attiva sul territorio del nord-ovest milanese per il sostegno dei migranti in termini di apprendimento della lingua italiana, diritti e orientamento, ci aiuterà anche a capire come lavorano a sostegno della popolazione che giunge nel nostro Paese».

Il secondo appuntamento

Nel secondo appuntamento, in programma il 4 novembre alle 21 presso la sala consigliare, «avremo la fortuna di aver con noi Maurizio Ambrosin, professore ordinario di sociologia alla Statale di Milano, che è uno dei massimi esperti a livello nazionale sul tema dei migranti, per capire insieme a lui oltre le polemiche cosa oggi rappresenta questa presenza come sfida forte in termini di intercultura, di relazioni, di costruzione della società del domani, che passa oggi necessariamente attraverso scelte e politiche di accoglienza, di integrazione e di relazione che valorizzino le culture e le diversità come patrimonio per far crescere tutta la nostra comunità», conclude Zappa.