SettimoVerde, aprono le iscrizioni

Appuntamento con la manifestazione per le strade e i sentieri di Settimo, Seguro e Vighignolo

Da Settimo a Seguro e Vighignolo correndo, o passeggiando a seconda delle proprie capacità.

Corsa campestre

L’amministrazione comunale di Settimo propone l’edizione 2026 della «Settimo Verde», corsa campestre non competitiva che sviluppa il proprio percorso su tutto il territorio comunale.

SettimoVerde

L’appuntamento è per sabato 11 aprile, partendo dal cortile del palazzo municipale. Partenza prevista alle 9 e 30, è richiesta l’iscrizione. Non sono previsti costi, ma sarà possibile lasciare un’offerta libera a sostegno di iniziative socioculturali o del progetto «Aiutaci ad aiutare» promosso dal Comune.

La corsa si svilupperà su due percorsi, uno più breve da 5 chilometri che da Settimo formerà un circuito passando da Seguro, uno più impegnativo da 12 chilometri che passerà anche da Vighignolo.

Iscrizioni aperte

Le iscrizioni vengono raccolte attraverso i canali del Comune dove sono presenti i moduli, ma sarà possibile farlo anche nella stessa mattinata. Partendo dal municipio, i percorsi si svilupperanno principalmente nelle aree verdi cittadine.