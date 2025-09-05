Settimo, Capellini nuovo assessore al commercio

Un nuovo assessore nella giunta comunale di Settimo Milanese.

La giunta comunale di Settimo Milanese aggiunge un assessore alla propria squadra. Dalle liste di opposizione gli auguri di un buon lavoro e poi la domanda: era proprio necessario?

Così il consigliere comunale Ruggiero Delvecchio, capogruppo della lista civica Oltre annuncia e commenta la decisione, presa con decreto sindacale il primo settembre dalla giunta di Fabio Rubagotti, di aggiungere un assessore.

Si tratta di Massimiliano Capellini, classe 1976, a cui sono state assegnate le deleghe a a Commercio e attività economiche, Politiche del Lavoro, Pari opportunità, Pace, Eventi rivolti alle giovani generazioni. Nello stesso decreto vengono modificate le deleghe assegnate all’Assessore Laura Depalma, a cui restano assegnate le deleghe a Istruzione, Legalità, Partecipazione e cittadinanza attiva, Politiche per la Famiglia.

A nome di tutta la nostra coalizione faccio sinceri auguri di buon lavoro al nuovo assessore Massimiliano Capellini. Non possiamo però esimerci dall’evidenziare alcuni aspetti e di porre alcune domande al sindaco.

Quali sono state le valutazioni che hanno portato alla scelta di un candidato che alle elezioni dello scorso anno ha ottenuto appena 7 voti, ignorando quindi la volontà popolare? I beninformati dicono che negli ultimi mesi il sindaco abbia ricevuto insistenti pressioni a più livelli da parte del MoVimento 5 Stelle, che nonostante un misero 3% conseguito alle elezioni 2024 avrebbe “preteso” una poltrona…

Come valuta il sindaco l’operato della sua Giunta nel primo anno per quanto riguarda lavoro, commercio, pace, pari opportunità ed eventi per i giovani, ossia le deleghe conferite all’assessore Capellini? La nomina di un nuovo assessore è l’implicita ammissione che finora non è stato fatto un buon lavoro? Se invece, secondo il sindaco, fino a ieri è andato tutto bene, perché si è reso necessario nominare una nuova figura con relativo stipendio in più che ovviamente pagano i cittadini di Settimo?