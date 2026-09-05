«Settembre in Salute»: prevenzione e informazione al centro degli incontri

Il paese torna a parlare di prevenzione. Per tutto il mese, la Sala Cattaneo al Parco Ghiotti ospiterà la seconda edizione di «Settembre in Salute», il programma voluto dal sindaco Fausto Coatti e promosso dal Comune di Marcallo con Casone per avvicinare i cittadini ai temi della salute, dell’informazione e della cura di sé. Un calendario di appuntamenti pensato per tutte le fasce d’età, con attività pratiche, screening e momenti di approfondimento medico.

Un programma meticoloso

Il primo incontro è previsto sabato, con «Pronti, certificati, via!»: una mattinata dedicata alle visite medico-sportive non agonistiche, realizzate in collaborazione con Studio Dam.

La settimana successiva, sabato 12 settembre dalle 9.30 alle 12.30, spazio al Progetto Afrodite, iniziativa rivolta alle donne sopra i 50 anni con ecodoppler aortico e screening dedicati. Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere ai medici di base di Marcallo con Casone, coinvolti nel percorso di prevenzione. Il terzo appuntamento, il 19 settembre dalle 9.30 alle 12, sarà invece un momento di informazione aperto a tutta la cittadinanza. Con «Parliamone prima», Camillo Leonardo Bertoglio, primario di Chirurgia dell’Ospedale di Magenta, guiderà una conferenza sul tumore del colon-retto, uno dei temi più rilevanti nell’ambito della prevenzione oncologica.

Chiude il programma l’ultimo sabato del mese, il 26 settembre, sempre dalle 9.30 alle 12, il corso «Mamma mi sono fatto la bua» dedicato ai bambini e al loro benessere: una mattinata dedicata al primo soccorso pediatrico, organizzata dalla Croce Bianca di Magenta e pensata per genitori, nonni, educatori e chiunque voglia acquisire competenze utili nella gestione delle emergenze dei più piccoli.

Con questa seconda edizione, l’Amministrazione comunale conferma la volontà di investire in iniziative concrete e accessibili, capaci di avvicinare la popolazione ai temi della prevenzione. Informarsi, prevenire, prendersi cura di sé: la salute riguarda tutti e settembre diventa l’occasione per ricordarlo.

Un progetto che mette al centro la persona