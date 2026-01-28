Settegiorni cerca nuovi collaboratori nell’ottica di rinforzare il team giornalistico che segue i territori di Legnano-Alto Milanese e Magenta-Abbiategrasso

Vuoi diventare giornalista? Sogni di scrivere su un giornale e su un sito web? Il gruppo Netweek fa per te.

Settegiorni cerca nuovi collaboratori

Settegiorni cerca nuovi collaboratori nell’ottica di rinforzare il team giornalistico che segue i territori di Legnano-Alto Milanese e Magenta-Abbiategrasso.

Il consolidamento della testata settimanale cartacea, da tanti anni punto di riferimento nel territorio, ci spinge a irrobustire la nostra squadra con nuovi collaboratori che seguano da vicino la cronaca dei paesi.

Cerchiamo giornalisti (anche alla prima esperienza, ma con tanta voglia di imparare) dinamici, curiosi, che amino la scrittura e che vogliano mettersi alla prova con una nuova sfida: se queste sono le tue caratteristiche manda il tuo curriculum vitae alla nostra mail redazione@settegiorni.it. Sarai contattato per un primo colloquio conoscitivo.

I nostri settimanali fanno parte del gruppo Netweek, network che oggi conta 52 settimanali in Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria e oltre 40 siti web di informazione distribuiti in tutto il Nord Italia.