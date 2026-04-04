Sessanta giocatori si sono sfidati al cubo di Rubik

Successo per il torneo internazionale del cubo di Rubik ospitato nei giorni scorsi nella sala civica Ambrosoli di Casorezzo e che ha visto la partecipazione di ben 60 giocatori scesi in campo per risolvere il rompicapo.

I colori del celebre rompicapo hanno invaso il paese

I colori del celebre gioco hanno invaso di nuovo il paese in un weekend all’insegna della logica, della velocità e della sana competizione, con l’attesissima terza edizione della gara ufficiale dedicata alla risoluzione del cubo di Rubik e di altri puzzle, che ha consacrato Casorezzo quale punto di riferimento per lo speedcubing in Italia.

L’evento ha registrato numeri importantissimi attirando un vasto pubblico

L’evento ha registrato numeri importantissimi, attirando un vasto pubblico e atleti non solo da ogni regione d’Italia, ma da tutto il mondo.

«Quest’anno abbiamo avuto l’onore di avere ben otto nazioni rappresentate: oltre ai tantissimi talenti italiani, i tavoli di gara hanno visto sfidarsi competitori provenienti da Canada, Romania, Slovenia, Svizzera, Ucraina, Francia e Polonia. Un traguardo incredibile che dimostra la portata internazionale e l’attrattiva di questa competizione», hanno affermato gli organizzatori.

I risultati emesi al termine delle gare

Sul fronte agonistico, le prestazioni sono state di altissimo livello e tutti i risultati sono ufficiali e disponibili per la consultazione pubblica sul sito della World cube association. La gara regina, quella del classico cubo 3x3x3, ha tenuto tutti col fiato sospeso fino all’ultimo millesimo di secondo. A trionfare è stato Christian Crea, che ha conquistato l’oro sbaragliando la concorrenza con una media pazzesca di soli 7.69 secondi. Alle sue spalle, in una sfida decisa letteralmente sul filo dei centesimi, Luca Cerrato ha conquistato il secondo posto (8.06 secondi), seguito al terzo da Leonardo Corbelli (8.15 secondi). Un momento di grande orgoglio si è acceso durante la gara del «Clock». Il podio ha infatti visto brillare il «padrone di casa» e co-organizzatore dell’evento con CubingItaly, Lorenzo Calogero Buscemi, che con una prestazione eccezionale chiusa in 4.51 secondi di media si è aggiudicato una splendida medaglia d’argento. Il gradino più alto del podio è andato a Giovanni Montagna Coronado (oro con 4.43 secondi), mentre il bronzo è stato conquistato dallo sloveno Gregor Mikic (4.78 secondi).