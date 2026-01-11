Servizio navetta per l’ospedale anche per il nuovo anno

Buone notizie per i cittadini di Ozzero e Morimondo. Prosegue, anche nel 2026, con successo un’importante iniziativa frutto di una collaborazione tra due Comuni di piccole dimensioni che hanno deciso di unire le forze. Un’idea nata nell’autunno scorso e che ora prosegue anche nel nuovo anno.

Trasporto gratuito

Le due Amministrazioni, grazie a un protocollo di collaborazione, hanno attivato il servizio di trasporto gratuito per i cittadini anziani e più fragili che hanno necessità di accedere ai servizi socio-sanitari abbiatensi, quindi recarsi all’ospedale Cantù di Abbiategrasso, ma non hanno un mezzo o sono impossibilitati a farsi accompagnare. La sigla dell’intesa ha dato il via a un servizio molto utile per la comunità per garantire un diritto come quello alla salute per chi ha difficoltà a raggiungere il presidio ospedaliero di Abbiategrasso.

Per garantire accesso alle cure

Una bella proposta per garantire mobilità attraverso un servizio di trasporto. Il servizio navetta viene proposto una volta alla settimana nella mattinata del venerdì con partenza dalla frazione di Fallavecchia, successive fermate a Morimondo, Caselle, Ozzero per giungere ad Abbiategrasso di fronte all’ingresso dell’ospedale, in prossimità del mercato. Il mezzo di trasporto, mini van in dotazione al Comune di Ozzero, dispone di otto posti a sedere più l’autista, dipendente del Comune di Morimondo. Da venerdì 9 gennaio 2026 riprende le sue corse per l’ospedale la navetta solidale, un pratico sostegno per diversi cittadini. Ogni primo venerdì del mese successivo il trasporto sarà anticipato con partenza alle 8.15 con le medesime fermate

Gli orari della navetta

Di seguito gli orari delle fermate (venerdì mattina, tranne il primo venerdì di ogni mese successivo che anticipa di un ‘ora ). Andata: 9.15 Fallavecchia fermata bus, 9.20 Cascina Basiano spiazzo ristorante, 9.25 Morimondo cimitero, 9.30 Caselle fermata bus, 9.35 Ozzero piazza scuola e 9.40 Abbiategrasso Ospedale. Ritorno: 12 Abbiategrasso Ospedale, 12.05 Ozzero piazza scuola, 12.10 Caselle fermata bus, 12.15 Morimondo cimitero, 12.20 Cascina Basiano spiazzo ristorante e 12.25 Fallavecchia fermata bus. Per info e prenotazioni consultare i siti ufficiali dei due Comuni nella sezione «Avvisi».