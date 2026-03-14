Il Comune ha pubblicato un bando rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni che desiderano un'esperienza lavorativa e formativa.

Sono aperti fino alle 14 dell’8 aprile i termini per presentare domanda al bando per la selezione di sei volontari di Servizio civile universale nel Comune di Legnano. Il bando è riservato ai giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni alla data di presentazione della domanda.

Servizio civile universale in biblioteca a Legnano

I sei posti disponibili saranno impiegati nella biblioteca civica “Augusto Marinoni”. I progetti hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio pari a 25 ore settimanali e prevedono un assegno mensile di 519,47 euro. La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente attraverso la piattaforma online raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. L’avvio del progetto è previsto da settembre 2026.

I requisiti per presentare la domanda

Per presentare domanda di partecipazione alla selezione i candidati devono avere i seguenti requisiti:

– cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

– aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

– non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio. Ulteriori dettagli per la presentazione della domanda sono contenuti nel bando consultabile al link: https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/leggi-il-bando/