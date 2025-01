Il Comune di Robecchetto con Induno ha aderito al bando di selezione del Servizio Civile Universale. L’Amministrazione ha attivato due progetti, per i quali individuerà due giovani: uno di essi presterà servizio presso la Biblioteca “Alda Merini”, l’altro sarà inserito alla scuola dell’infanzia comunale “Vincenzo Ronzoni”.

Servizio civile universale: due posizioni aperte a Robecchetto

Il Servizio Civile Universale prevede un impegno di 25 ore settimanali: ai giovani che saranno selezionati è riconosciuto un contributo economico mensile di 507,30 euro, la certificazione delle competenze e un percorso di orientamento al lavoro. Inoltre, per chi aderisce all’iniziativa, è prevista la riserva di posti nei concorsi pubblici.

“Si tratta di un’opportunità importante – spiega la dottoressa Sabrina Pane, Commissario Straordinario alla guida dell’Amministrazione comunale di Robecchetto con Induno – che permette ai giovani del territorio di misurarsi con il funzionamento dei servizi comunali, di arricchire il proprio bagaglio di competenze e prepararsi al mondo del lavoro. Ci auguriamo – conclude il Commissario – che in molti aderiscano e presentino la propria candidatura”.

Chi può presentare domanda

Possono presentare domanda i giovani tra i 18 e i 28 anni, in possesso della cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi extra UE purché regolarmente soggiornanti in Italia. L’istanza di partecipazione dev’essere inviata esclusivamente in modalità telematica, all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, entro le ore 14.00 di martedì 18 febbraio 2025. Sul sito www.scanci.it sono presenti ulteriori informazioni sulle procedure di selezione.

In caso di necessità, è possibile contattare le referenti dei due progetti del Comune di Robecchetto con Induno: Sandra Meneghin per la Biblioteca (0331876476 – biblio@comune.robecchetto-con-induno.mi.it) e Caterina Galati per la Scuola dell’Infanzia (335.7024112 – infanzia@comune.robecchetto-con-induno.mi.it).