Service culturale del Lions Club Legnano Rescaldina Sempione in occasione dela Giornata della Memoria

Chiara Iotti, docente di lettere al Liceo Crespi di Busto Arsizio, presentato durante il Service culturale del Lions Club Legnano Rescaldina Sempione che si è tenuto nella serata di giovedì 22 gennaio all'Osteria sociale del Buon Essere La Tela di Rescaldina, alla presenza del presidente del Club Gian Claudio Castellani e del past governatore distrettuale Danilo Francesco Guerini Rocco. Presenti alla serata anche gli officer Massimo Bellasio e Cristina Boracchi. "No ve desmention" (non vi dimentichiamo in lingua ladina) è il romanzo di

La storia

Un romanzo che, in occasione della Giornata della Memoria che si celebra ogni anno il 27 gennaio, si dipana lungo un secolo tra Auschwitz sulle tracce di Primo Levi e la Val di Fassa, raccontando le memorie e il vissuto dell’ufficiale austroungarico ebreo Richard Lowy, tra le due guerre mondiali e oggi, dando voce anche ai “giusti” della Valle.

«Sentivo il desiderio e, prima ancora, il dovere di raccontare questa storia», racconta Iotti, appassionata di storia e letteratura e innamoratissima della Val di Fassa che frequenta fin dall’infanzia, quasi come se questa storia abbia trovato, senza troppa fatica di essere cercata, la sua penna, affinchè restasse per sempre impressa, a perenne memoria di quello che è stato. «C’è sempre la libertà di scegliere – ricorda Iotti – La memoria di una comunità è luce e speranza per il futuro».

Le attività del Lions Club

Il past governatore distrettuale Carlo Massironi ha spiegato che l’iniziativa di carattere storico culturale è uno dei service che si affianca alle numerose attività umanitarie, sociali e filantropiche svolte dal Lions Club Legnano Rescaldina Sempione nell’ambito delle finalità lionistiche.