Serata sul Medioriente con l'Anpi

Anche a Pregnana una serata aperta a tutti per approfondire, conoscere e discutere la questione mediorientale e il conflitto in corso.

A organizzarlo è la locale sezione Anpi, intitolata a Pierino Colombo.

Dopo aver riempito l’auditorium comunale accogliendo Adelmo Cervi, l’Anpi propone un nuovo appuntamento venerdì 1 marzo.

Sempre all’auditorium Carenzi di via Varese, alle 21, saranno ospiti Roberto Giudici e Laura Silvia Battaglia per una serata dal titolo «Il conflitto infinito».

«Giudici ha esperienza di cooperante con Autorità Palestinese in Cisgiordania e per lungo periodo è stato responsabile del settore Esteri per la FIOM-CGIL, Camera del Lavoro di Milano. Per questa sua responsabilità ha contribuito a far nascere e gestire progetti nel campo del lavoro, della scuola e sanitari nei territori palestinesi. Laura Silvia Battaglia è invece giornalista professionista freelance e documentarista. Specializzata e conoscitrice dell’area medio orientale, in particolare con focus su Iraq e Yemen. Ha girato e autoprodotto numerosi documentari sull’area. Collabora con network radiofonici e TV e servizi di informazione italiani e internazionali» presenta la sezione ANPI guidata da Agnese Gallo.