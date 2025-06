Una serata all’insegna della solidarietà, della convivialità e del sostegno alla cultura locale: si è svolta venerdì 21 giugno presso la tensostruttura comunale la “Serata Lions”, evento organizzato dal Lions Club Ovest Milano con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Robecco sul Naviglio, con l’obiettivo di raccogliere fondi per il restauro del cinema Agorà, punto di riferimento culturale della comunità robecchese.

Serata Lions: raccolti 500 euro per il restauro del teatro Agorà

L’iniziativa ha registrato la partecipazione di circa 60 persone e ha permesso di devolvere 500 euro alla Parrocchia per il progetto di riqualificazione del cine-teatro. La serata si è aperta con l’aperitivo e la cerimonia di chiusura dell’anno lionistico, con il passaggio di consegne tra presidenti, ed è proseguita con una cena conviviale e, a seguire, un momento culturale aperto al pubblico con street food e la presentazione del libro Pura, semplice vita dell’autore Gianluca Zanoni.

Il presidente uscente del Lions Club Ovest Milano, Luigi Uslenghi, ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la serata: «La struttura che ci ha ospitati è stata perfetta, e le associazioni con cui abbiamo collaborato sono state disponibilissime. L’atmosfera è stata di grande armonia. Abbiamo avuto 60 persone – ha spiegato – e nonostante le spese per l’organizzazione, il cibo e le autorizzazioni, grazie anche alla pesca di beneficenza siamo riusciti a devolvere 500 euro alla Parrocchia. Un grazie speciale al sindaco Fortunata Barni, che ci ha accolti con grande gentilezza e ha partecipato per tutta la serata». Nel corso della serata c’è stato anche il passaggio di consegne, con la nomina del nuovo presidente Mirko Gianesella.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Il commento dell'amministrazione

L’amministrazione comunale esprime gratitudine per l’impegno profuso dal Lions Club Ovest Milano e ringrazia in particolare le associazioni Amici della Priaa, Pro Loco e Associazione Cacciatori, che contribuiscono in modo determinante alla buona riuscita degli eventi sul territorio.

«Eventi come questo – sottolinea l’amministrazione – dimostrano quanto sia importante fare rete, unire forze e competenze per sostenere progetti comuni, come il restauro del cinema Agorà».