Serata di premiazione dei vincitori della Mostra concorso delle vetrine

Nell'occasione saranno premiate anche le attività storiche corbettesi

È in programma stasera, sabato 18 ottobre, alle 21 in sala Grassi a Corbetta la serata di premiazione dei vincitori della 49esima edizione della Mostra concorso delle vetrine, che si è svolta il 4 ottobre, e delle attività storiche corbettesi, a cura dell’Amministrazione comunale.

I vincitori

La giuria del Consiglio comunale dei ragazzi ha scelto per la categoria alimentari la Cooperativa del Sole al primo posto, Da Antonio Pizzeria al secondo posto e L’arte del Dolce al terzo posto, mentre per la categoria non alimentari rispettivamente Farmacia del Corso, Centro Cucito e L’Erboristeria del Corso.

La giuria ufficiale ha invece decretato come vincitori dei primi tre posti per la categoria alimentari Cooperativa del Sole, L’Arte del Dolce e La Bottega del Caffè, per la categoria non alimentari Centro Cucito, Curia Picta e La Bottega dell’Elettrico.

Il premio della Pro Loco è stato assegnato alla libreria Curia Picta. «Da parte del sindaco e di tutta l’Amministrazione comunale i più vivi complimenti», afferma Marco Ballarini.