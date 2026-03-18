Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato il Bando Ordinario 2026 per la selezione dei volontari di Servizio Civile Universale. Sei i posti disponibili ad Arese.

Sei posti per il Servizio civile universale ad Arese

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line sopra descritta entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 8 aprile 2026. Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede.

I progetti hanno una durata di 12 mesi, con un impegno di servizio di circa 25 ore settimanali da svolgere in presenza presso la sede scelta in fase di presentazione della domanda.

I posti disponibili in città

Per il Comune di Arese sono disponibili 6 posti:

4 posti ordinari

2 posti riservati a GMO (Giovani con Minori Opportunità)

Tutte le info di dettaglio sono disponibili sul sito ministeriale delle Politiche giovanili: https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/bando_ordinario_2026/#