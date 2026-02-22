Sei fasi di lavori per la nuova rete idrica

Sei diverse fasi di un cantiere ad alto impatto su via Lainate e nelle zone limitrofe per realizzare una nuova linea della rete idrica. Partiranno martedì le opere per la realizzazione della nuova rete idrica in città. I lavori interesseranno un lungo tratto, dal Santuario dell’Addolorata con affaccio su corso Europa fino a Cascina Fara, oltre la Statale 33 del Sempione. Il cantiere si articolerà in sei diverse fasi: i tecnici affronteranno di volta in volta tratti di strada di circa 100-200 metri ciascuno, con riduzione della carreggiata a una sola corsia e sensi unici provvisori. Ogni fase dovrebbe durare, meteo permettendo, dalle 2 alle 4 settimane, con l’obiettivo di terminare il cantiere nel mese di agosto.

La fase Uno al via martedì mattina

Da martedì e per circa 3-4 settimane, il tratto di via Lainate tra via Tavecchia e via Stelvio sarà percorribile solo in direzione nord (verso Lainate). Il traffico verso sud verso il centro cittadino sarà deviato sulle vie laterali o su percorsi alternativi. Nulla cambia sul resto di via Lainate, che rimarrà a doppio senso di marcia.

Fasi successive e percorso dei mezzi pubblici

Al termine di ciascuna delle sei fasi previste il tratto completato riaprirà a doppio senso, il tratto successivo diventerà a senso unico. Dall’inizio dei lavori e fino alla fine di agosto le linee urbane ed extraurbane del trasporto pubblico subiranno delle modifiche. Le corse dirette verso nord (Lainate) non subiranno nessuna deviazione. Le corse dirette verso sud (Rho centro) saranno deviate su altri percorsi, principalmente su via Ratti.

L’assessore Valentina Giro “Sappiamo che non mancheranno i disagi, ma i tecnici hanno organizzato al meglio le fasi”

Il Comune invita a controllare gli aggiornamenti che verranno pubblicati dai gestori attraverso cartelli sui bus e alle fermate e sui siti ufficiali. «Gruppo CAP ha iniziato tempo fa questo importante cantiere che ora coinvolge una arteria particolarmente trafficata come via Lainate – commenta l’assessore alla Mobilità Valentina Giro – Sappiamo che non mancheranno i disagi, ma i tecnici hanno organizzato al meglio le fasi e terranno monitorata ogni evoluzione per cercare di ridurli al minimo. Ci scusiamo in partenza. E’ un’opera necessaria e fondamentale che permetterà di portare acqua potabile nelle case a partire dai nuovi pozzi realizzati in via Lainate. Chiediamo a tutti pazienza, al fine di poter contare su una nuova e migliore rete idrica».