In arrivo sei colonnine per la ricarica delle auto elettriche a Bareggio.

Auto elettriche: in arrivo sei colonnine per ricaricarle

L’installazione, prevista tra le migliorie del bando per la riqualificazione dell’illuminazione pubblica realizzato da A2A, inizierà la prossima settimana. Le colonnine saranno posizionate in via Brughiera, via Falcone (nel parcheggio del Centro sportivo Facchetti), via Montegrappa (nel parcheggio dell’area mercato San Martino), via 4 Novembre (nel parcheggio dell’oratorio), via Matteotti (nel parcheggio del Parco Arcadia) e via Don Fracassi (cimitero). Per l’attivazione sarà poi necessario attendere l’allaccio alla rete elettrica da parte di Duereti: i tempi stimati sono di circa tre mesi.

«Un passo concreto verso una Bareggio più moderna»

Il sindaco Linda Colombo afferma:

«È un passo concreto verso una Bareggio più moderna, sostenibile e attenta alle esigenze di una mobilità in continua evoluzione. Continuiamo a investire in servizi che migliorano la qualità della vita dei cittadini e preparano il nostro territorio alle sfide del futuro».