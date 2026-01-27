Non fermarsi ai traguardi raggiunti, ma tendere continuamente alla meta: è il Leitmotiv che ha accompagnato questa edizione della Giornata delle borse di studio, l’iniziativa istituita nel 2007, in memoria del presidente Giovanni Bianchi, scomparso improvvisamente l’anno prima.

Sei borse di studio di Amga per i figli dei dipendenti

La cerimonia di premiazione si è tenuta questa mattina nella sede di AMGA e ha visto la partecipazione del Presidente, Pierluigi Arrara, del presidente di AEMME Linea Ambiente, Alberto Garbarino, del Direttore Generale, Stefano Migliorini e del Direttore Tecnico di AEMME Linea Distribuzione, Matteo Grasselli.

Protagonisti i giovani diplomati e laureati, figli meritevoli dei dipendenti del Gruppo AMGA, ai quali il bando (suddiviso in due sezioni, la A dedicata agli studenti che hanno conseguito il diploma e la B a quelli che hanno conseguito la laurea triennale o magistrale/specialistica), è rivolto. Quest’anno tutte le aziende del Gruppo sono state rappresentate, all’interno della rosa dei vincitori: tre dei premiati sono figli di dipendenti di ALA, una di AMGA e due di ALD.

A chi sono state assegnate le borse

Le due borse di studio della sezione A, del valore di 500 euro cadauna, sono state assegnate a:

BIANCA LIANA FORTU (figlia di Corinna Scutelnic, dipendente di AEMME Linea Ambiente), diplomatasi con la votazione di 100/100 al Liceo Scientifico Galileo Galilei di Legnano e ad ELENA PLACENTI (figlia di Francesco Piacenti, dipendente di AEMME Linea Distribuzione), diplomatasi con la votazione di 90/100 al Liceo Scientifico con indirizzo sportivo F. Cavallotti di Cassano Magnano (VA).

Bianca è una ragazza solare e molto determinata: ha frequentato con profitto il Liceo Scientifico Galilei di Legnano e ora, con lo stesso impegno e la stessa determinazione, ha imboccato la strada dell’università, scegliendo la Facoltà di Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano.

Elena, invece, è una campionessa di lotta libera (ha partecipato ai campionati italiani ed europei) e in questo periodo si trova in America, a Dubuque, nell’Iowa, al confine con l’Illinois. Sta frequentando la Dubuque University e, nello specifico, la facoltà di Scienze della salute e benessere della persona e milita nella squadra dell’università. Elena si è collegata dalla sua stanza del campus universitario all’alba: per lei erano le 4 del mattino e si è detta felicissima del percorso che sta seguendo. Impegnativo, ma ricco di soddisfazioni.

Nella sezione B hanno, invece, trionfato VALERIA COPPOLA (figlia di Pietro Antonio Coppola, dipendente di AEMME Linea Ambiente s.r.l ), che ha conseguito la laurea magistrale all’Università IULM di Milano, con la votazione di 110 e lode e con una tesi dedicata all’Intelligenza Artificiale nel campo del marketing. Valeria sogna un impiego che valorizzi le sue competenze e la sua passione: ha raccontato delle difficoltà che sta incontrando ad entrare nel mondo del lavoro (“L’intelligenza Artificiale fa già parte del presente- ha detto- eppure non tutte le aziende sono ancora preparate ad imboccare questa strada”), ma anche della sua determinazione nell’affrontare con coraggio le difficoltà.

Al secondo posto si è classificata FEDERICA SASSI (figlia di Ivana Testa, dipendente di AEMME Linea Distribuzione s.r.l.), che ha conseguito la laurea magistrale alla Facoltà di Sociologia e Ricerca sociale (laurea in Turismo, Territorio e Sviluppo locale) all’Università degli Studi Bicocca di Milano con la votazione di 106/110 e con una tesi molto particolare, focalizzata sul Museo del Vino di Barolo, il più innovativo museo del vino in Italia e tra i più importanti al mondo. Federica lavora nel settore eventi e convention presso lo Sheraton Hotel di Malpensa. Non era presente alla cerimonia proprio per motivi di lavoro. A rappresentarla c’era la madre, Ivana Testa.

Il terzo posto ex aequo è spettato a GAIA BERNARELLO, (figlia di Samantha Fontana, dipendente di AMGA Legnano S.p.A), che ha conseguito la laurea magistrale in Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative (corso di laurea in Banking and Finance) all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con la votazione di 105/110 e con una tesi dal titolo “Financial markets and betting markets under political uncertainty: insight from 2024 US presidential election”, dedicata all’analisi dell’efficienza dei mercati finanziari e nel modo in cui gli stessi prezzano l’incertezza politica. Gaia è già entrata nel mondo del lavoro e sta raccogliendo grandi soddisfazioni.

e

ALESSANDRO SAPONE (figlio di Simone Sapone, dipendente di AEMME Linea Ambiente s.r.l), che ha conseguito la laurea magistrale in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche all’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” di Novara, con la votazione di 105/110.

Alessandro è già entrato nel mondo del lavoro (ha trovato impiego in una parafarmacia) e ha sottolineato come l’umanità e l’ascolto del cliente/paziente siano qualità che un farmacista dovrebbe possedere, insieme alla professionalità. Alessandro è appassionato di Chimica e in futuro non scarterà eventuali proposte più strettamente legate a questa branca delle scienze naturali.

I complimenti di Aemme e Amga

Nel congratularsi con i ragazzi, il presidente di AEMME Linea Ambiente, Alberto Garbarino, ha sottolineato il valore più simbolico che economico di queste borse di studio: sono un riconoscimento all’impegno e alle capacità dimostrati e, al tempo stesso, uno stimolo a proseguire con la stessa determinazione. “Il risultato- ha detto Garbarino rivolgendosi ai ragazzi- è sempre il frutto di un grande lavoro e di grande autodisciplina. Diffidate sempre dei risultati facili, immediati, senza fatica, che sono quelli che a volte passano in modo ingannevole”.

Il Presidente di AMGA, Pierluigi Arrara, ha invitato i giovani a vivere da protagonisti, mai con rassegnazione e sfiducia, ma sempre con grinta e determinazione: “Date sempre il meglio di voi, giocate per vincere e non solo per partecipare. Certo, non sempre potrete vincere, ma sarete in pace con la vostra coscienza perché avrete la consapevolezza di avercela messa tutta”.

Nel congratularsi con i premiati, il direttore Generale, Stefano Migliorini, ha illustrato loro la composizione del gruppo AMGA, parlando delle sfide future e degli sforzi che si stanno compiendo, affinché le tre società si qualifichino sempre più come punti di riferimento per i cittadini e per gli stakeholder.

Alla cerimonia di quest’anno non ha presenziato, per motivi personali, la signora Silvia Bianchi, vedova del Presidente Giovanni Bianchi, che ha inviato però un messaggio, comunicando la sua vicinanza all’azienda, a questo evento e al mondo dei giovani.