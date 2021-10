Devastazione sede della Cgil a Roma: Legambiente scrive alla Camera del Lavoro

Nei giorni scorsi, il Circolo Legambiente di Nerviano, ha inviato una mail di solidarietà alla Camera del Lavoro di Legnano, a seguito della devastazione della sede nazionale della Cgil a Roma.

"Il Circolo Legambiente di Nerviano, desidera esprimere la propria vicinanza e solidarietà alla Vs organizzazione, in seguito agli accadimenti dello scorso 9 ottobre. La violenza squadrista e fascista non è una novità nella storia italiana e ci riporta al periodo più buio della nostra nazione. La reazione di tutta la società deve essere unanime nel condannare la gravità di quei gesti e difendere le organizzazioni democratiche e libere, come appunto il Vs sindacato".