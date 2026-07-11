Secondo appuntamento con il Cinemambulante

A San Pietro all’Olmo la prima delle due serate della rassegna del Cinemambulante a Cornaredo di questa estate.

Cinemambulante

Davanti alla chiesa Vecchia lunedì sera è stato proiettato «Il Maestro che Promise il Mare», film di Patricia Fort del 2023 dedicato alla figura di un giovane professore, realmente esistito, fucilato dai franchisti durante la Guerra Civile Spagnola.

San Pietro all’Olmo

L’appuntamento, il primo dei due previsti in questa decima edizione del Cinemambulante a Cornaredo, è stato reso speciale dalla presenza in sala, o meglio in piazza, di Andrea Oldani, doppiatore italiano del protagonista che ha introdotto l’opera e raccontato il lavoro che svolge.

Secondo appuntamento

Dopo il successo di questa prima serata, l’appuntamento si sposta ora a Cornaredo, in piazza Libertà, lunedì 13 luglio sempre alle 21 e 20.

In programma la proiezione del film «Imprevisti Digitali».

Anche in questa occasione appuntamento libero.

La rassegna quest’anno è stata finanziata dall’amministrazione comunale con un contributo di 2700 euro.