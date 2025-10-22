Con il ricavato della serata sarà acquistata un’autovettura elettrica per il trasporto di emoderivati e per il supporto all’assistenza psicologica di pazienti affetti da sclerosi multipla

Dopo il successo della prima edizione, torna l’appuntamento con “Musica per la Vita – 2° Edizione”, il concerto benefico promosso dal Comitato di Croce Rossa Italiana di Legnano per unire arte, comunità e solidarietà.

Seconda edizione per l’evento benefico “Musica per la vita”

L’evento si terrà sabato 1 novembre 2025 alle ore 21.00 nella splendida cornice della Basilica di San Magno a Legnano, e vedrà esibirsi i Professori d’Orchestra del Teatro alla Scala in una serata che promette emozioni e grande musica.

In particolare saranno presenti:

– Un quintetto d’Ottoni e Percussioni composto da Strumentisti del Teatro Alla Scala – Il trio Daloisio

– Il soprano Barbara Costa

– Il Direttore M° Angelo Bolciaghi.

L’acquisto di una nuova vettura

Con il ricavato della serata sarà acquistata un’autovettura elettrica per il trasporto di emoderivati e per il supporto all’assistenza psicologica di pazienti affetti da sclerosi multipla, un investimento concreto che permetterà di migliorare l’efficienza dei servizi sanitari e di assistenza svolti dal Comitato sul nostro territorio.

Grazie alla collaborazione di Andrea Mezzenzana e della sua famiglia, al sostegno degli sponsor e alla generosità del pubblico, l’iniziativa rinnova il legame profondo tra cultura e solidarietà che caratterizza ancora una volta la comunità legnanese.

“Musica per la Vita è la dimostrazione concreta di come la bellezza possa generare bene comune”, afferma Luca Roveda, Presidente del Comitato CRI di Legnano.

“Attraverso la collaborazione e la partecipazione, il nostro territorio continua a trasformare la solidarietà in azioni tangibili di aiuto e vicinanza.”

I biglietti potranno essere acquistati al seguente link https://www.paypal.com/ncp/payment/LLLU5NTEQQ7DN e per ogni esigenza sarà possibile scrivere una mail a comunicazione@crilegnano.org.