Dopo il grande successo della camminata Milano-Pavia, iCaminantes tornano con la seconda edizione della camminata da Milano ad Abbiategrasso, in programma il 17 maggio.

Seconda edizione per la camminata Milano - Abbiategrasso

Un evento all’insegna del movimento, della socialità e della scoperta del territorio, aperto a tutti gli amanti del cammino, con una sola regola: indossare qualcosa di giallo!

Il percorso si snoda lungo il Naviglio Grande, partendo dalla Darsena di Milano per arrivare al Castello di Abbiategrasso, per un totale di 23 km. Non è necessario percorrerlo tutto: i partecipanti possono unirsi in qualsiasi punto del tragitto e fermarsi dove preferiscono. Un’esperienza unica per vivere il paesaggio e la bellezza della Strada delle Abbazie, riscoprendo il territorio a passo lento.

La Strada delle Abbazie

In occasione dell’evento, sarà possibile acquistare a un prezzo speciale la guida “La Strada delle Abbazie” edita da Terre di Mezzo e scritta da iCaminantes, per approfondire la storia e le meraviglie del percorso.

Unisciti a noi il 17 maggio per una giornata di cammino, natura e condivisione lungo il Naviglio Grande!

Per partecipare è necessario iscriversi sul sito de iCaminantes https://www.icaminantes.com/evento/milano-abbiategrasso-2025/

Per maggiori informazioni scrivi@icaminantes.com