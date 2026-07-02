Scuole troppo calde, ComitatoBareggio2013 rilancia l’allarme sull’efficientamento energetico

A Bareggio le ondate di calore riaccendono il dibattito sull’efficientamento energetico delle scuole.

Scuole troppo calde: «Urgente investire»

Il gruppo consiliare ComitatoBareggio2013 torna a chiedere interventi sulla scuola media, dopo il mancato finanziamento regionale di due progetti presentati dall’Amministrazione comunale. A fare il punto è la consigliera Monica Gibillini, che ricorda l’interrogazione presentata in Consiglio comunale lo scorso maggio.

«Lo scorso maggio per il gruppo consiliare ComitatoBareggio2013, ho presentato un’interrogazione in Consiglio comunale per chiedere quali fossero le intenzioni dell’Amministrazione comunale sulla scuola media di Bareggio dopo il mancato finanziamento di due progetti candidati dalla Giunta a due bandi regionali per l’efficientamento energetico della scuola media di Bareggio. Durante la discussione, il sindaco Linda Colombo ha confermato la volontà di procedere comunque con un primo intervento, partendo dalla sostituzione dei serramenti delle aule entro fine anno. Ho espresso una parziale soddisfazione: è positivo che si faccia qualcosa, ma resta il rammarico perché i progetti originari erano molto più ampi e avrebbero consentito una vera riqualificazione energetica dell’edificio migliorandone il comfort e l’efficienza energetica. Le ondate di calore che stiamo vivendo dimostrano quanto sia urgente investire nelle nostre scuole. Non è solo una questione di risparmio energetico, ma di garantire ambienti più vivibili, sicuri e adeguati per i nostri ragazzi e per chi ogni giorno ci lavora».

Monica Gibillini conclude:

«Continuerò a seguire questa vicenda affinché gli interventi annunciati vengano realizzati nei tempi previsti e si possano trovare le risorse necessarie per completare l’intero progetto».

Centri estivi con temperature tropicali

Il tema assume particolare attualità alla luce delle temperature registrate negli ultimi giorni. Le scuole dell’infanzia hanno concluso le attività il 30 giugno, mentre gli esami nelle scuole medie sono terminati il 29 giugno. In alcuni plessi scolastici, inoltre, sono ancora in corso i centri estivi comunali, con studenti, insegnanti, educatori e personale che hanno dovuto affrontare giornate caratterizzate da un caldo particolarmente intenso.

Nella foto: la scuola media di Bareggio