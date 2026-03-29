Scuole, nuovo tetto e impianti “green”

Sopralluogo ai cantieri del plesso scolastico di Casorezzo da parte del sindaco Rosella Giola e dell’assessore alla partita Fabio Balzarotti.

“Al lavoro per la riqualificazione del plesso tra rifacimento del tetto e impianti per l’efficientamento energetico”

«La riqualificazione delle scuole è iniziata una decina di anni fa con i lavori che hanno interessato gli impianti di riscaldamento, quando siamo passati dal gas alla geotermia – ha sottolineato il primo cittadino casorezzese -. Ora stiamo continuando a lavorare in questa direzione. Abbiamo messo i plessi in sicurezza e ora ci stiamo concentrando sulla riqualificazione vera e propria, che comprende il rifacimento del tetto, l’impianto di efficientamento energetico e i nuovi serramenti. Una realtà che risale a un bel po’ di anni fa e nel corso degli anni abbiamo imparato a inserire opere a beneficio dei nostri ragazzi».

“Ottenuto fondi esterni che non gravano sulle casse comunali”, sottolinea l’assessore alla partita

Balzarotti, a livello tecnico, ha seguito l’evolversi delle lavorazioni. Interventi che sono iniziati da qualche anno. Abbiamo ottenuto fondi esterni che non gravano sulle casse comunali. Del tetto, ha affermato, abbiamo infatti sostituito la copertura esistente con lastre coibentate che permettono un migliore confort. Abbiamo anche sostituito i corpi illuminanti con lampade led che si autoregolano in base alla luminosità ambientale.

Un occhio anche ai pannelli fotovoltaici: a giugno gli interventi toccheranno i giardini

Altro aspetto su cui abbiamo posto l’attenzione è stata l’implementazione dei pannelli fotovoltaici che ora forniscono energia in autoconsumo per le pompe legate al riscaldamento. A seguire continueremo con i finanziamenti per sostituire i serramenti al piano terra e alle scuole elementari. A giugno cominceranno i cantieri per la riqualificazione dei cortili, che interesseranno il lato est dopo aver lavorato su quello ovest.