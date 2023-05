Scuole assenti al 25 aprile, parla il preside

Scuole assenti durante il corteo del 25 aprile a San Vittore Olona, interviene il preside.

Corteo del 25 aprile, per la prima volta in assoluto, senza la rappresentanza delle scuole. E' quello che si era visto la scorsa settimana a San Vittore Olona, fatto che aveva provocato il duro intervento, amareggiato, del sindaco Daniela Rossi. Ora il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Carducci Monica Fugaro controbatte alle parole del primo cittadino.

"Ho sentito alcuni docenti dell’istituto e sono rammaricati dalle osservazioni pubbliche del sindaco di San Vittore riguardo la mancata partecipazione di docenti e studenti al corteo e alla manifestazione del 25 aprile. Metto in evidenza la centralità della scuola nell'azione educativa dei nostri giovanissimi. In tutti gli ordinamenti è stata introdotta educazione civica, una disciplina trasversale agli apprendimenti e di fondamentale importanza per educare alla cittadinanza. Gli insegnanti che sto pian piano conoscendo svolgono la loro professione con passione educativa. Anche la tematica del 25 aprile è stata affrontata nelle classi, come mi ha riferito la docente e collaboratrice Piera Giannetti , che svolge da tempo la funzione di vicaria e spesso si relaziona anche col Comune per portare avanti progetti e programmare delle attività"

Il dirigente scolastico prosegue nel suo discorso:

"Suggerisco in futuro, al fine di coinvolgere studenti e docenti nei momenti istituzionali ed extracurriculari, di coprogettare attività didattiche-educative che possano trovare spazio anche in momenti pubblici, più ampi. Ad esempio a Parabiago, dove sono dirigente titolare, i docenti, in anticipo, anche diversi mesi prima, coprogettano attività col Comune spendibili in momenti ufficiali, pubblici, anche per fasce di età differenti o classi. In occasione delle celebrazioni a Parabiago, le maestre e i bambini della scuola primaria, hanno partecipato alla manifestazione pubblica cantando l'Inno d’Italia. Un bel momento molto inclusivo poiché hanno partecipato tutte le scuole parabiaghesi che erano state invitate. Sono certa che i docenti dell’Istituto Carducci saranno in futuro ben disposti a coprogettare attività col Comune e pronti a fare proposte sulla base delle loro competenze tecnico-professionali".