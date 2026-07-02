Scuola media Curiel, lavori in 21 aule

A settembre studenti, insegnanti e personale scolastico troveranno una scuola più sicura, confortevole e funzionale. Sono infatti iniziati, approfittando della pausa estiva, i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della secondaria di primo grado “Curiel”, un intervento che conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale di Cornaredo nella riqualificazione degli edifici scolastici e nella tutela della sicurezza di chi li vive ogni giorno.

Scuola Curiel

L’investimento complessivo è di circa 200.000 euro, di cui 100.000 euro finanziati da Regione Lombardia e la restante parte sostenuta con risorse del bilancio comunale. L’intervento interessa 21 aule e avrà una durata prevista di circa due mesi, così da consentirne la conclusione prima dell’inizio del prossimo anno scolastico.

Manutenzione straordinaria

«La scuola, realizzata nel 1977, presenta una configurazione interna nella quale le aule sono separate dagli spazi comuni e di distribuzione mediante armadi metallici sormontati da serramenti in ferro con vetro semplice – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Renato Tiraboschi –. Una soluzione costruttiva che, a distanza di quasi cinquant’anni, non risponde più agli attuali standard di sicurezza e di qualità degli ambienti scolastici. Le pareti divisorie esistenti non garantiscono infatti un’adeguata rigidità strutturale né un corretto ancoraggio dei serramenti interni, che nel tempo hanno evidenziato condizioni di precarietà tali da rendere necessario un intervento di sostituzione. Contestualmente saranno migliorate anche le prestazioni acustiche delle aule, riducendo la trasmissione dei rumori tra gli spazi didattici e contribuendo a creare un ambiente più favorevole all’apprendimento».

Messa in sicurezza

«La sicurezza delle nostre scuole rappresenta una priorità assoluta – conclude il sindaco Corrado D’Urbano –. Questo intervento, oltre a eliminare una situazione che non rispondeva più agli standard costruttivi attuali, consentirà di offrire a studenti, insegnanti e personale scolastico ambienti più sicuri, confortevoli e funzionali. Ringrazio Regione Lombardia per il contributo ottenuto e gli uffici comunali che, in stretta collaborazione con la Dirigenza dell’Istituto, hanno lavorato per programmare il cantiere durante la pausa estiva, evitando interferenze con l’attività didattica. Continuiamo con determinazione il percorso di riqualificazione degli edifici scolastici, investendo risorse importanti sul futuro dei nostri ragazzi e sulla qualità delle strutture pubbliche di Cornaredo».