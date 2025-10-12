Screening per la prevenzione dei tumori: visite ed ecografie gratuite su prenotazione

Prevenzione e diagnosi precoce dei tumori: proseguono le visite gratuite promosse dall’Amministrazione comunale di Vanzaghello in collaborazione con la Lilt (Lega Italiana per la lotta contro i tumori) al Centro salute «Ambrosetti Calloni» di via Albarina.

Lilt

Dopo il primo appuntamento di screening a settembre con le visite dermatologiche, mercoledì si è svolto quello dedicato alle visite senologiche con ecografia: «Un ringraziamento al dottor Pierfranco Anselmi e alla volontaria presente per l’attività svolta», afferma il sindaco Arconte Gatti. I prossimi appuntamenti saranno i pap test lunedì 13 ottobre dalle 9.30 alle 11.30 e le visite urologiche (riservate agli uomini) giovedì 6 novembre dalle 9 alle 11. Possono accedere i cittadini residenti a Vanzaghello: è richiesta la prenotazione (fino a esaurimento posti), telefonando al numero 380.8644677 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.

Cuore di donna

È iniziata sabato con le ecografie senologiche anche la campagna di prevenzione dei tumori femminili promossa da «Cuore di donna» insieme all’Amministrazione: «Grazie all’associazione per l’importante attività che svolge a Vanzaghello e in tutto il territorio. E un ringraziamento alla dottoressa Giuditta Pravettoni», afferma il primo cittadino. I prossimi appuntamenti saranno il 18 ottobre dalle 9.30 alle 12.30 per le ecografie ginecologiche, il 25 ottobre dalle 9 alle 12 per le ecografie senologiche e l’8 novembre dalle 9.30 alle 12.30 per quelle ginecologiche. Prenotazioni dalle 18.30 alle 20.30 contattando tramite WhatsApp Angela 335.5889262 per le ecografie senologiche e Antonella 348.7628286 per quelle ginecologiche, fino a esaurimenti posti. Viene data precedenza ai residenti a Vanzaghello, alle donne in giovane età che non rientrano negli screening di Regione Lombardia e a chi non ha già usufruito degli screening Lilt.