Aggiungi Prima Milano Ovest alle tue fonti preferite

Le tele del Previati verso il trasferimento al Museo Diocesano di Milano. Ma la minoranza di Castano Primo compatta insorge e chiede la sospensione del prestito scrivendo direttamente al Museo e alle Belle arti.

Le richieste della minoranza

I consiglieri comunali dei gruppi di minoranza di Castano Primo Attivamente, Che Bella Castano e Insieme Progettando Castano hanno inviato martedì una lettera formale alla Direzione del Museo Diocesano e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per chiedere trasparenza ed una sospensione cautelativa delle procedure di prestito della Via Crucis di Gaetano Previati, al fianco dei cittadini che si stanno interessando e mobilitando a tutela dell’opera.

L’accusa di mancata trasparenza all’Amministrazione comunale

Al centro dell’iniziativa, hanno spiegato, «vi è la totale mancanza di trasparenza con cui l’Amministrazione comunale sta gestendo il trasferimento di uno dei simboli più preziosi del patrimonio artistico e identitario della città. Nonostante le ripetute richieste nelle sedi istituzionali, restano infatti ancora senza risposta documenti che possano rispondere a queste domande fondamentali: qual è il reale stato di conservazione delle tele e quali rischi comporta la loro movimentazione?; quali interventi di restauro sono previsti, con quali garanzie tecniche e a che prezzo?; a quanto ammontano i costi complessivi per il rientro dell’opera e a carico di chi saranno? Non siamo contrari per principio alla valorizzazione culturale ma un’opera di questo valore non può essere spostata senza garanzie tecniche chiare, senza numeri trasparenti e senza aver informato la città. Chiediamo al Museo Diocesano e alla Soprintendenza di fermare l’iter finché l’Amministrazione non avrà chiarito tutti questi aspetti».

La Via Crucis sarà in deposito al prestigioso Museo Diocesano

Dal prossimo 1 gennaio 2027 al 31 dicembre 2036, comunque, la Via Crucis Castanese di Gaetano Previati sarà in deposito al prestigioso Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano.

«Il capolavoro pittorico di proprietà della città di Castano Primo, per i prossimi dieci anni, sarà dunque esposto in un’apposita sala dell’importante museo meneghino di piazza Sant’Eustorgio – ha spiegato il sindaco Roberto Colombo -. Ciò, in buona sostanza, significa che le quattordici tele del maestro divisionista torneranno ad essere visibili ai più, compreso quel pubblico internazionale che difficilmente riesce a raggiungere la provincia per ovvi limiti di comunicazione e collegamento».

“Le opere erano mal conservate, serve una nuova vetrina”

I fattori alla base di questa «partnership» che si è aperta con il museo meneghino sono rappresentati dal «cattivo stato di conservazione e di fruibilità dell’opera», ha aggiunto il primo cittadino sottolineando come: «Le opere che traslocheranno risultano essere mal conservate e per di più non erano idoneamente fruite. Fin dal nostro insediamento noi abbiamo fatto grandi sforzi per valorizzarle. Non c’è migliore vetrina che il Diocesano, che registra ingresi pari a due mila persona a settimana, per trasferire queste pitture. A Castano rimane la collocazione originaria e ci auguriamo che venga creato un turismo indotto per venire a vedere dove il maestro realizzò proprio questi lavori. Sollevando queste polemiche la minoranza non lavora nell’interesse della cittadinanza. Quegli spazi che si libereranno diventeranno spazi comunali destinati ad altre attività. Stiamo mettendo in pratica ciò che avevamo promesso, ossia lavorare con il territorio». I castanesi potranno beneficiare di ingressi gratuiti.