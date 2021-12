Abbiategrasso

Lo stop era stato proclamato per via del mancato accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro

Sciopero nazionale revocato: servizi ambientali regolarmente a lavoro. Lo stop era stato annunciato per lunedì 13 dicembre, per via del mancato accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro. L'accordo è stato però trovato nella giornata di ieri, 9 dicembre e il personale di Amaga sarà quindi presente.

Sciopero nazionale revocato: servizi ambientali Amaga regolarmente a lavoro

In data 9 dicembre 2021 sindacati e associazioni datoriali del settore di servizi ambientali hanno sottoscritto un accordo che regola il rinnovo contrattuale in tre distinte fasi. Sospesa quindi momentaneamente la vertenza contrattuale e revocato lo sciopero previsto per lunedì 13 dicembre.

Amaga Spa regolarmente al lavoro

Il personale dell'azienda Amaga presterà il regolare servizio di igiene ambientale come da calendario. Per informazioni sui servizi (si ribadisce regolari), verificare la propria tariffa o altro, consigliamo di scaricare e consultare l'applicazione "Riciclario".