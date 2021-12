Abbiategrasso

La decisione è arrivata a causa del perdurare delle criticità relative al rinnovo dei contratti collettivi nazionali del lavoro

Sciopero nazionale dei servizi ambientali a causa del mancato accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro. A darne notizia sono stati i sindacati, tramite un comunicato unitario di Fp, Cgil, Fit, Cisl, Uiltrasporti, Fiadel. Anche l'azienda abbiatense di servizi, Amaga Spa, è toccata dall'iniziativa.

Servizi ambientali in sciopero il 13 dicembre

In relazione al perdurare delle criticità presenti nella trattativa per il rinnovo dei Ccnl in oggetto, scaduti il 30 giugno 2019 e a seguito della prima giornata di sciopero dello scorso 8 novembre e dei successivi ed infruttuosi incontri tra le Parti del 12 e del 19 novembre, "siamo a comunicarvi la proclamazione di una ulteriore iniziativa di sciopero nazionale per tutti i lavoratori e le lavoratrici delle aziende dei servizi ambientali".

La data dello sciopero

L’astensione collettiva dal lavoro è indetta per l’intera giornata di lunedì 13 dicembre 2021, per tutti i turni di lavoro con inizio nel medesimo giorno e con la garanzia dei servizi minimi previsti dalla legge 146/90 e successive modificazioni e dall’Accordo nazionale di settore del 1° marzo 2001.

Comunicazione Amaga Abbiategrasso