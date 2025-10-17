Sciopero, le ricadute sul servizio Amga: “Evitiamo che le strade si trasformino in uno spettacolo indecoroso”

Lo sciopero di oggi, venerdì 17 ottobre, sta registrando un’alta adesione da parte degli operatori di Amga. società che gestisce gas, acqua, rifiuti, parcheggi e tributi locali in 17 comuni della provincia di Milano.

Società che ha invitato i cittadini a lasciare esposti i propri rifiuti non oltre le 13.30 provvedendo poi a ritirarli, onde evitare che le strade si trasformino in uno spettacolo indecoroso.

“Questa sera – hanno fatto sapere da Amga – non dovranno esporli di nuovo, in quando domani saranno raccolti solo i rifiuti del sabato, non quelli del venerdì, che saranno invece recuperati nei turni di raccolta dei prossimi giorni.