Sciopero Atm: chiuse per due ore le metropolitane

Iniziato lo sciopero di due ore del personale Atm di oggi 27 giugno 2022: dalle ore 11 chiudono gradualmente tutte le linee metropolitane.

Sciopero Atm di due ore

Iniziato da poco lo sciopero di due ore di Atm indetto per oggi dopo l'aggressione a un autista dell'azienda di trasporti milanese. Maggiori attese per bus, tram e filobus. Tutte le linee metropolitane e di superficie tornano in normale servizio dalle 13.